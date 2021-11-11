الاستعلام عن فاتورة التليفون وأمكان دفعها.. منها خدماتي

اهتمام كبير من المواطنين بـ الاستعلام عن فاتورة التليفون والتي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات، لذا زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر موقع المصرية للاتصالات، فتصدرت فاتورة التليفون الأرضي، محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة السداد، والتي تكون منتصف كل شهر، لذا يرغب الجميع في معرفة قيمة الفاتورة، حتى لا ينقطع الإنترنت عن منازلهم، فضلا عن التعرض للغرامة التي أقرتها المصرية للاتصالات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون في الخطوات التالية:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع المستخدمون، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال لينك الاستعلام، باتباع الخطوات التالية:

- أولا يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات لاجراء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- ثانيا كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- ثالثا النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- رابعا الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- خامسا تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- سادسا اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

منافذ يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي

كما يستطيع مستخدمي المصرية للإتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال العديد من المنافذ التي يمكن عن طريقها ايداع المبلغ المطلوب سداداه وهي على النحو التالي:

- يمكن من خلال منافذ وفروع WE المختلفة.

- كما يمكن من خلال فوري.

- أو من خلال تطبيق WE Pay.

- وكذلك يمكن من خلال مصاري.

- أو من خلال خدماتي.

- ومن خلال مكاتب البريد المصري.

- وأخيرا يمكن من خلال سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.