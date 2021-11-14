دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.. تعرف على الطرق

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية مهلة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021، قبل تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط حال التخلف عن السداد، حيث أنه من المقرر أن تنتهي المهلة في 15 نوفمبر الذي يوافق يوم غد، وذلك عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وترصد «الوطن» طرق وخطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي، والتي تتاح بأكثر من وسيلة حددتها الشركة المصرية للاتصالات we، وهي كالتالي:

دفع فاتورة التليفون الأرضي

عند دفع فاتورة التليفون الأرضي عليك اتباع عدة خطوات، يمكن تلخيصها فيما يلي:

- معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون، كما يمكن أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الدخول على موقع الشركة المصرية، وكتابة البيانات المطلوبة والتي من بينها إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.

- بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة يمكن الدخول على الموقع واختيار أيقونة «اظهر الفواتير»، لتظهر بعدها كل الفواتير التي لم تدفع.

- اختيار كلمة سداد ثم دفع الموجودة أعلى الشاشة في الموقع.

- تنتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، وذلك عن طريق إضافة البريد الإلكتروني واختيار كلمة «سدد».

- تحديد طريقة الدفع المتاحة بالنسبة للعميل سواء الفيزا أو الماستر كارد.

ماذا يحدث في حال عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

في حالة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد تتيح الشركة المصرية للاتصالات مهلة جديدة على أن يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 ديسمبر المقبل، يتم رفع الخط عن العميل ويفرض غرامة مالية.

وخصصت الشركة المصرية للاتصالات رقم مختصر للإبلاغ عن أي أعطال في التليفونات، كذلك لتلقي شكاوى العملاء، وذلك عن طريق الاتصال برقم 111.