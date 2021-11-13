زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2021، حتى لا يتعرض المستخدم، لوقف خدمة الاتصال، وبالتالي انقطاع الإنترنت، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع الشركة المصرية للاتصالات المصرية، التي أتاحت للمواطنين إمكانية الاستعلام ودفع الفواتير «أون لاين» بدون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرئيسي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2021، وذلك وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2021

وبحسب موقع الشركة، فإنه يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي على الموقع الإلكتروني الخاص بها يوم 15 ديسمبر، وينتهي موعد دفع الفاتورة يوم 15 يناير التالي بدون غرامات، وتفرض الشركة غرامة تأخير على المشتركين، بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية»، إذ تمنح المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى أسبوعين.

ويتم قطع استقبال المكالمات يوم 14 فبراير 2022 للعملاء غير مسددي الفاتورة، ويتم قطع الحرارة وفرض غرامة لعدم السداد في 15 فبراير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات لإجراء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».