تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس بشمال سيناء.. غيوم بسماء المنطقة

انقلبت الأوضاع المناخية رأسا على عقب بمدن وقرى شمال سيناء، بعد أن بدأ اليوم بشمس وحرارة مرتفعة، إلا أنه سرعان ما تقلبت الآوضاع بعد ظهر اليوم، حيث اختفت الشمس وتكاثرت الغيوم بسماء المنطقة، وهبت رياح باردة، فيما اختفى المواطنون من الشوارع مع احتمالية تساقط الآمطار، وارتفاع أمواج البحر لقرابة مترين عن أوقات الصباح، وهبت رياح باردة شمالية شرقية، مما ينذر بسقوط أمطار محتملة على جميع أنحاء المحافظة.

تحذيرات من أوضاع مناخية غير مستقرة خلال الساعات القادمة

ذكرت المصادر المناخية، أن الساعات القادمة غير مستقرة، وأن هناك احتمالية لتساقط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، وطالبت المصادر بتوخي الحيطة والحذر تحسبا لتكاثر الرمال بنهر الطريق الدولى العام بين العريش والقنطرة، أو العريش ومناطق نخل والحسنة ومصانع الأسمنت بوسط سيناء.

ديوان عام المحافظة يتابع الأوضاع المناخية

وكان ديوان عام المحافظة قد شكل لجنة طوارئ ومتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع مجالس المدن، والمديريات، وذلك بحسب تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقد صرح المحافظ فى لقاء سابق على ضرورة متابعة أعمدة الكهرباء وقت سقوط الآمطار، ومراقبة حركة الأطفال فى الشوارع، وعدم تركهم تحت الآمطار أو فى برك المياه التى تسببها الأمطار الغزيرة.

بدوره أعلن مجلس مدينة العريش، استعداده التام لجميع الاحتمالات بعد عقد لقاء مع شركة المياه والصرف الصحى، لشفط المياه الراكدة حال تكاثرها بنهر الطريق.