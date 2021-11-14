وفاة مسنة بعد إصابتها بكورونا بقسم العزل في مستشفى العريش العام

توفيت سيدة مسنة من مدينة العريش، اليوم، بقسم العزل بمستشفى العريش العام، بعد تعذر شفائها بالمستشفى.

قال مصدر طبي بمستشفى العريش العام إنه أنهى إجراءات دفن وتكفين وغسل امرأة توفيت بقسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأضاف المصدر أن السيدة تبلغ من العمر 71 عاما، وهي من أهالي العريش، وكانت قد دخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها بقسم العزل، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بالجهاز التنفسي والرئتين.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إنهاء أوراق السيدة المسنة قبل تسليمها إلى أهلها بعد إتمام إجراءات الغسل والتكفين بمستشفى العريش العام، وذلك بحسب بروتوكول الصحة المتفق عليه والمعمم على جميع المديريات.

مناشدات طبية بضرورة أخذ لقاح كورونا

ومن جهته، قال الدكتور محمد صلاح، مسؤول التثقيف، إنه يتوجب على الأهالي الإسراع في التلقيح ضد فيروس كورونا، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، وضرورة الرش والتعقيم ولبس الكمامة.

وأضاف مسؤول التثقيف أن هناك بروتوكول تعاون بين عدد من المديريات مثل التعليم والأوقاف من أجل توعية الأهالي بخطر الإصابة بفيروس كورونا، وضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح، موضحا أن مراكز اللقاح بالمحافظة تواصل عملها من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم.

أطباء البروتوكول يواصلون الكشف على المرضى بمستشفى العريش

وفي سياق آخر له علاقة بالشأن الطبي، واصل أطباء البروتوكول الكشف على المرضى بقسم العيادات الخارجية في مستشفى العريش العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة في شمال سيناء و4 جامعات مصرية، وهي القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق.