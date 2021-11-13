إجراءات عاجلة من «القابضة للمياه» ضد التعديات على الشبكة في العريش

أعلنت الشركة القابضة المياه والصرف الصحي في شمال سيناء، في بيان لها اليوم السبت، أنها عازمة في اتخاذ عدة إجراءات لملاحقة المعتدين على الخطوط، وعمليات تسريب المياه والهدر الزائد عن الحد.

اعتداء على خطوط المياه

وذكرت الشركة في بيانها، أنها رصدت عدة مخالفات يقوم بها بعض المواطنين في العريش ضد أعمال تشغيل شبكة المياه الجديدة في المدينة، والتعدي على خطوط المياه، «وكذا قيام آخرين بتشغيل الخطوط الجديدة وربطها بالخطوط القديمة، الأمر الذي يتسبب في فقد كميات كبيرة من مياه الشرب».

مرور لجان من الشركة على البيوت في مدينة العريش

وشددت الشركة القابضة للمياه أنه اعتبارًا من غدا الأحد، سوف يتم مرور لجان مكافحة التعديات وإزالتها على أحياء المدينة المختلفة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة ضد المعتدين، ومن صور التعدي التوصيل دون اشتراك رسمي، وتوصيل مياه من الخطين «القديم والجديد».

وتابع البيان: «وأيضا رفع أو عدم تركيب وتثبيت العداد المنصرف من الشركة، واستخدام المياه في غير الغرض المخصصة من أجله وهو الاستخدام العادي داخل البيوت».

وكانت الشركة حذرت أهالي العريش فى بيان سابق، عن عمليات هدر المياه من خلال تصريح المهندس ياسر العماري رئيس لجنة المتابعة بالشركة، أنه سوف تكون هناك مخالفات ومحاضر لمهدري المياه من أهالي العريش.

وقال «العماري»، إن عملية إهدار المياه تحرم آخرين من وصول المياه بشكل قوي لهم، ولهذا سوف تبدأ اللجان مرحلة محاسبة المعتدين وهادري المياه في الشوارع أو استخدامها في الزراعة أو أغراض أخرى.

الجدير بالذكر أن بعض الأحياء بمدينة العريش قد تقدمت بعدة شكاوى لمجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي من عدم وصول المياه لها، أو وصولها بشكل ضعيف.