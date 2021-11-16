الحكم بالإعدام شنقا على المتهمين بقتل موظفة بالبحر الأحمر

حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لكلا من «ن.ى.ح» مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة و«ع.ص. م»، سائق، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام شنقًا بتهمة قتل «س.ى.م» موظفة بقسم الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين زين العابدين عبدالمنصف بدوي وأحمد حسن حماد ومحمد عبدالخالق عبدالسميع، وأمانة سر عبدالله محمد ومصطفى جلال، أحالت المتهمين بقتل موظفة قسم الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام شنقًا وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

تفاصيل واقعة قتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

تعود الواقعة عندما تمكّن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من كشف غموض قضية مقتل «س.ى.م»، رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية، وذلك بعد العثور على العثور على جثتها مسجاة على ظهرها بـ«الطبان الرملي» بالجانب الأيمن بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة.

وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كلاً من المدعوة «ن.ى.ح» مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة «زميلتها بالعمل» و«ع. ص.م» سائق، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها 9 «غوايش» ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي 2600 جنيه، وتبين أن المضبوطات ملك المجني عليها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني عن طريق اتفاقهما معه على الاتصال بالمجني عليها وإيهامها بالتوسط له لخطبتها لكونها رئيستها في العمل، مدعياً عدم سابقة معرفته بها مقابل تقديم هدية «أسورة ذهبية» للمجني عليها.

وبإعداد الأكمنة، تمّ ضبط المتهم الثاني قبل هروبه خارج حدود المحافظة، وتمّ إحالتهما إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتهما إلى المحاكمة.