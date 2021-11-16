أخصائي تغذية: ارتداء بنطلون «وسطه واقع» من أسباب ظهور الكرش

يعد الكرش من أكثر الأمور التي تؤرق العديد من المواطنين، ويسعى الكثيرون إلى التخلص منه، وتختلف آراؤهم حول طرق ذلك وأسباب الظهور، وما إن كانت ممارسة التمارين الرياضية مثل «البطن»، تخفيه أم أنها لا تكفي وحدها من أجل هذا الهدف.

هذه التساؤلات تُجيب عنها الدكتورة رقية عز الدين حسين، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وتغذية الرياضيين، لتوضح كل ما يريد الجميع معرفته حول الكرش.

أسباب ظهور الكرش

تقول «رقية» إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الكرش، والتي أوضحتها العديد من الدراسات، ومنها تناول منتجات الألبان بكثرة، وأيضا الأكل بكثرة ثم النوم، أو ممارسة العلاقة الزوجية بعده مباشرة، بالإضافة إلى التدخين بشراهة، وارتداء بنطلون «وسطه واقع».

كيفية التخلص من الكرش

وتوضح أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وسائل القضاء على الكرش، لافتة إلى أنه يجب على الشخص اتباع الآتي:

أولا: البعد تماما عن الأسباب السابقة لظهوره، ومنها عدم النوم مباشرة عقب تناول الطعام.

ثانيا: التنفس بالشكل الصحيح من خلال البطن وليس حتى الرئة فقط؛ لأن فعل ذلك بطريقة صحيحة يُساعد في القضاء على الكرش.

ثالثا: عدم الطبخ بالسمنة الصناعية.

رابعا: الإقلال من تناول الجبن الصفراء.

أهمية ممارسة تمارين البطن للقضاء على الكرش

وأشارت «رقية» إلى أن ممارسة التمارين الرياضية مهمة للغاية من أجل القضاء على الكرش، وأنه يجب فعل ذلك بالتزامن مع اتباع التعليمات كافة السابقة الصحية.

ولفتت إلى أن من أبرز التمارين الرياضية المهمة للقضاء على الكرش، «البطن»؛ لأنها تساعد على حرق الدهون في منطقة البطن، وبالتالي تساهم في إخفاء أو القضاء عليه، مشددة على أن المشي مهم هو الآخر لحرق الدهون بشكل عام.