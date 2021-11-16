36 شخصًا ضحايا انفجارين هزا العاصمة الأوغندية

سمع دوي انفجارين في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين على الأقل، فيما وصفت الشرطة الحادث بالهجمات المتطرفة المنسقة.

وقتل أيضا 3 انتحاريين في الهجمات، وفقا للشرطة، وأثارت الانفجارات ذعر السكان الذين فروا من وسط العاصمة كمبالا.

وقال فريد انانغا، متحدث باسم الشرطة الأوغندية، إن التهديدات بالانفجار مازالت نشطة، خاصة من مفجرين انتحاريين، ملقيا باللوم في الانفجارين على قوات التحالف الديمقراطية، وهي جماعة متطرفة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

3 قتلى في انفجارين بالعاصمة الأوغندية

وقع الانفجاران، بفارق زمني 3 دقائق بينهما، وشنهما مهاجمون يحملون متفجرات، فيما أحبطت الشرطة تفجيرا ثالثا بمطاردتها مفجرا انتحاريا مشتبها به ونزع سلاحه، حسبما قال «انانغا».

وفقا لروايات شهود العيان، قيل إن انفجارا وقع بالقرب من مركز للشرطة وآخر في شارع قريب من مبنى البرلمان.

واستهدف هذا الانفجار مبنى يضم شركة تأمين، وتسبب في اندلاع النيران في سيارات كانت متوقفة خارج المبنى، كما شوهدت أشلاء متناثرة في شارع، وغادر بعض النواب حرم مبنى البرلمان القريب، وفقا لما ذكرته محطة يو بي سي الوطنية.

إصابة 33 شخص في الانفجارين

ونقل 33 شخصًا على الأقل للمستشفيات بعد إصابات لحقت بهم خلال الانفجارين، كما أن هناك 5 من المصابين في حالة حرجة.

كان الناس يهرعون لمغادرة المدينة عقب الهجمات، وفر كثير منهم على متن دراجات نارية، فيما طوقت الشرطة مناطق واسعة قرب مواقع الانفجارين، حسبما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب المسؤولون الأوغنديين بتوخي الحذر في أعقاب سلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.