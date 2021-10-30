انفجار جديد في أوغندا.. القنابل تقتل الأطفال شمال كمبالا

قتل طفلان اثنان على الأقل، جراء انفجار قنبلة تشبه ثمرة فاكهة، أمس الجمعة، في قرية تبعد نحو 60 كيلومترا شمال «كمبالا»، عاصمة أوغندا، في ثالث انفجار تشهده البلاد في غضون أسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا، إن القنبلة قتلت طفلين على الأقل في قرية، الجمعة، بعد أن أعطيت لهما وهما يلعبان، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الانفجار أسفر عن مقتل صبي «14 عاما» وطفل آخر يعاني إعاقة.

مقتل شخصين اثنين جراء انفجار قنبلة في حافلة جنوب البلاد

وفي 25 اكتوبر الجاري، قتل شخصان وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة في حافلة على طريق سريع يربط كمبالا، بمدينة ماساكا جنوب البلاد، وقالت الشرطة الأوغندية، في بيان، إن فريق من خبراء المتفجرات وصل إلى منطقة لوانجا، على طول الطريق السريع الذي يربط بين كمبالا وماساكا، بعد وقوع انفجار مميت في حافلة تابعة لشركة «سويفت سفاري باص»، كانت متوجهة إلى مدينة بوشيني.

وأوضحت الشرطة الأوغندية، أنه تم تطويق المكان بانتظار إجراء تقييم شامل وتحقيق من قبل خبراء المتفجرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشهدت أوغندا في 23 أكتوبر من العام الجاري، انفجار قنبلة في مطعم في العاصمة «كمبالا»، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين، فيما تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، هجوما بعبوة ناسفة استهدف حانة في «كمبالا».

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نشره على قناته عبر «تليجرام»، إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية «الصليبية» في كمبالا، وفقا لـ تعبيره.

وكانت الشرطة الأوغندية، قالت في وقت سابق، إن العبوة التي انفجرت في مطعم يقدم لحم الخنزير على مشارف «كمبالا»، كانت محشوة بالمسامير والشظايا، موضحة أن العبوة الناسفة صنعت باستخدام مواد محلية.

وكان رئيس أوغندا يويري موسيفيني، قال في 24 أكتوبر الجاري، إن انفجار كمبالا، مساء 23 أكتوبر الجاري، هو عمل إرهابي، متعهدا بـ ملاحقة المسؤولين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وكانت موقع «صوت أمريكا»، قال في 26 أكتوبر الجاري، إن الشرطة الأوغندية تحقق في الانفجارين في «كمبالا»، ملقية باللوم في الهجومين على قوات «التحالف الديمقراطية» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأشارت الشرطة إلى اعتقال 3 أشخاص.