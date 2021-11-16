تأجيل محاكمة قاضيين مفصولين في قضية آثار لـ20 ديسمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة قاضيين مفصولين، و10 آخرين، على خلفية اتهامهم بالإتجار في الآثار، بالجيزة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

قرار التأجيل صدر برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر وائل فراج عشماوي، ووليد رشاد.

تفاصيل القضية

أوراق القضية التي تحمل رقم (13148 لسنة 2021) جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم (11 لسنة 2021) حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقيدة برقم (709 لسنة 2021) كلي القاهرة الجديدة، جاء فيها أن المتهمين هم «م م. ذ، 30 عاما»، «م. م. ح، 32 عاما»، «ي. م. ع، 28 عاما»، «م. ص. ال، 31 عاما، قاضي مفصول»، «م. س. م، 43 عاما»، «ع. أ. ج، 47 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «م. ن. ف، 38 عاما»، «أ. ن. ف، 41 عاما»، «أ. م. ب، 43 عاما، حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري»، «ر. أ. ي، 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «ع. ف. ع، 42 عاما، مدير شركة»، «أ. ز. ف، 41 عاما، قاضي مفصول».

استخدام المتهمين سياراتهم لتمرير القطع الأثرية

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ذكر أنهم في غضون عامي 2020/2021، بدائرة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بحيازة قطعًا أثرية بقصد الاتجار فيها، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، وقام المتهمون من الأول إلى الثالث، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، بنقل قطع أثرية مملوكة للدولة، بأن استخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلًا صفته الوظيفية للتمرير من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.