عاجل.. ترحيل حسن راتب إلى سجن طرة بعد حبسه في قضية تجارة الآثار

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن، اقتادت رجل الأعمال حسن راتب إلى سجن طرة بعد قرار حبسه على ذمة التحقيقات في قضية نهب كنوز الوطن الأثرية، التي كشفتها أجهزة الأمن، مع القبض على علاء حسانين، البرلماني السابق، و16 متهما آخرين، قبل 3 أيام، وبحوزته 201 قطعة آثرية.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية نهب كنوز الوطن الأثرية، وتضم متهمين جدد بينهم شخصيات عامة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت في القضية ببروز شخصيات عامة وضلوعهم كمتهمين.

التحريات

وأفادت التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن، بأن «راتب» على علاقة وثيقة بـ«حسانين»، وأنهما تعرفا على بعضهما في «حفلة ذِكر»، وظهر حسن راتب، وهو يرتدي جلبابا أبيضا، ممسكا بسبحة خلال وجوده في مقر محكمة جنوب القاهرة، وقت خضوعه أمام جهات التحقيق، بحسب مصادر أمنية.

القبض على حسن راتب

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات، قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

علاء حسانين

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه في عام 2003، اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات بدون رصيد، وعام 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.