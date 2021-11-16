رئيس هيئة التنشيط السياحي يلتقي ممثلي الشركات المصرية العاملة بأمريكا

استقبل عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددا من ممثلي كبرى شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الأمريكية، للوقوف على آخر مستجدات مشاركة وزارة السياحة والآثار في مؤتمر «اتحاد شركات السياحة الأمريكية» United States Tour Operators Association Annual Conference and Marketplace 2021» USTOA»، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر المقبل بمدينة سان ديجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

حضر الاجتماع ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، ووائل منصور، مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة أوجه التعاون المشترك للاستفادة من المشاركة في هذا المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلاً في السوق الأمريكي، ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر.

خطة السياحة والهيئة لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكية

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال اللقاء خطة وزارة السياحة والآثار والهيئة لتعزيز التواجد المصري بالسوق الأمريكية، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتنوع منتجاته وأنماطه السياحية بالإضافة إلى أنه يعد مقصدا آمنا، مضيفا أن السوق الأمريكي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.