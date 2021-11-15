شركات السياحة: مليون عربي زاروا مصر في 2021.. السعوديون في المقدمة

قال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والرئيس السابق للجنة السياحة العربية بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري حتى الآن اقترب من مليون سائح، وهو عدد جيد للغاية في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، ورفض شريحة كبيرة من السياح العرب السفر بسبب الجائحة.

وتابع «ثروت»، قائلا «أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الجاري أكثر من 3 أضعاف الذين زاروها خلال العام الماضي».

السعودية في المركز الأول

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن السعودية تصدرت الدول العربية في إرسال السياح لمصر خلال العام الجاري، فيما جاءت ليبيا في المركز الثاني، تلتها الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الإمارات خلال عام 2021 تعتبر الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن فرض العديد من الدول الأوربية قيودا على السفر إليها ساهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من السوق العربي.

القاهرة أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح العرب

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تصدرت المدن السياحية في مصر كأكثر وجهة قصدها السياح العرب خلال العام الجاري، تلتها مدينة شرم الشيخ، ثم الساحل الشمالي والغردقة، موضحا أن فصل الصيف الماضي شهد للمرة الأولى تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب بالساحل الشمالي، والذي أصبح أحد أهم الوجهات المصرية التي يقصدها العرب خاصة الإماراتيين.

وأوضح عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ساهمت في وصول نسب الإشغال بالعديد من فنادق القاهرة الكبرى في بعض فترات العام الجاري إلى نحو 100%، لافتا إلى أن زيادة الإقبال على زيارة العاصمة المصرية دفع العديد من فنادقها إلى رفع أسعارها لأكثر من 30% في بعض الأوقات.

وأشار «ثروت»، إلى أن الحجوزات العربية خلال شهر نوفمبر الجاري تسير بشكل جيد.