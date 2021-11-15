السياحة تطبق قرار عدم دخول الموظفين دون تلقى لقاح كورونا

بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا المستجد بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها.

وأكدت سامية سامي، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

السياحة ترسل أسماء الموظفين غير المطعمين لوزارة الصحة

وأضافت الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، أنه جرى إرسال كشف بأسماء العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن لوزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم نحو تطعيمهم في أقرب وقت ممكن، مع التنبيه على العاملين الذين لم يتلقوا التطعيمات ضرورة تقديم شهادة PCR وتقرير طبي معتمد كل 3 أيام قبل دخولهم مقار عملهم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.