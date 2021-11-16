شركات السياحة: زيادة في أعداد العرب الوافدين إلى مصر خلال 2021

قال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والرئيس السابق للجنة السياحة العربية بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية كانت تمثل نحو 20% من إجمالي أعداد السياح الذين كانت تستقبلهم قبل أزمة جائحة كورونا، مضيفا أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن أضعاف الأعداد التي زارتها خلال ذات الفترة من عام 2020.

أهمية السياحة العربية

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أن السائح العربي مهم جدا لمصر وذلك لأنه من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلا عن أن متوسط مدة إقامته في مصر أعلى من نظيره الأوروبي، إضافة إلى أنه يكرر زيارته للمقصد السياحي المصري لأكثر من مرة في العام، موضحا أن تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة بين السائح العربي والمصريين تجعل مصر على رأس قائمة الدول التي يُفضل السائح العربي زيارتها والسفر إليها.

الحملات الترويجية للسوق العربية

وفي ذات السياق، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي دشنت خلال السنوات الماضية حملات ترويجية للسوق العربية لجذب أكثر عدد من السياح العرب، لافتا إلى أن تلك الحملات كانت مزيجا بين الحملات الديجيتال والإعلانات التليفزيونية وإعلانات الأوت دور الموجودة بالميادين والشوارع الرئيسية بالدول العربية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه نظرا لأهمية الحملات الترويجية في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق العربية فإن الوزارة تستعد بداية العام المقبل لإطلاق حملة مخصصة للسوق العربية، بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية الدولية لمصر في الخارج، لافتا إلى أن مصر أطلقت خلال العام الحالي الأول حملتين للسوق العربية الأولى خلال شهر مايو ولمدة شهرين تحت شعار «#مصربتناديك #أجازتك في مصر #سافرمصر»، وتم تدشينها على أهم منصات التواصل الاجتماعي وكبرى محركات البحث «جوجل»، بالإضافة إلى كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلقت الحملة الثانية منتصف شهر يونيو الماضى تحت شعار «الصيف في مصر حكاية».