«الفنون التشكيلية» تحتفل بأعياد الطفولة من متحف الأبنودي بقنا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، عن تجهيز وزارة الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة في مصر، حيث يقيم القطاع من خلال متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، احتفالاً خاصًا بأعياد الطفولة ويتضمن فقرات غنائية وعرض مسرحي، ومن المقرر أن يقدمه أطفال موهوبون من محيط الموقع الجغرافي للمتحف، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 17/11/2021الساعة العاشرة صباحا.

متحف السيرة الهلالية للأبنودي

ويقع متحف السيرة الهلالية للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، بقرية أبنود في مركز قفط بمحافظة قنا، وتم إنشائه تخليدًا لذكراه وأعماله الأدبية، وافتتح المتحف فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

ويعد "الأبنودي" من أشهر شعراء العامية في مصر والوطن العربي، وصاحب جمع السيرة الهلالية، وولد «الخال»عام 1938 في قرية أبنود بقنا، لأب كان يعمل مأذوناً شرعياً وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التى تأثّر بها، وتزوج من الإعلامية المصرية نهال كمال، وأنجب منها ابنتين آية ونور.

ويقع متحف السيرة الهلالية على مساحة 640 متر مربع، يحتوى على الكثير من الأقسام التي تضم كتب الأدب والسيرة الهلالية، وبُني بالجهود الذاتية ليكون مصدرًا للإبداع، بينما يتكون مكتبة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للهوايات وقاعة للتكنولوجيا وصالة اطلاع للشباب والكبار ومخزن فرعى، إضافة إلى مكتبة اطلاع الأطفال معدة خصيصًا لاستقبال الأطفال، تحوي 1332 كتابًا وبعض اللوحات الفنية الورقية.

كما يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل، التي تم استلامها من الإعلامية نهال كمال، ومن بينها بعض الدروع التي تم إهدائها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية منها بدلة وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالخال، وبعض الصور الفوتوغرافية، تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات.