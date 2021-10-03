رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح 3 معارض فنية يومي الثلاثاء والأربعاء

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية خلال الأسبوع الجاري 3 معارض فنية في مواقع متفرقة، أولها معرض الفنان طه عشماوي بعنوان (غياب!)، بمركز محمود مختار الثقافي في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 6/10/2021، وذلك بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 14 أكتوبر الجاري.

وطه عشماوي مولود في 1965، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصميمات جرافيك القاهرة 1990، حاز على جائزة وزارة الثقافة (المركز الثالث) البرونزية المراكز الفنية 1995

مواعيد العمل بمركز محمود مختار:

يبدأ العمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا ومن الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 9 مساءً ماعدا يوم الجمعة.

معرض الفنان حمدي عبد الله "متواليات قدرية":

كما يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان حمدي عبد الله بعنوان (متواليات قدرية) بقاعات العروض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون، في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 6/10/2021، ويستمر المعرض حتى 25/10/2021.

وحمدي عبدالله فنان تشكيلي، مولود في 1944، وحاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية قسم فنون وتربية جامعة حلوان 1969، - درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص رسم وتذوق فن كلية التربية الفنية جامعة حلوان 1978.

مواعيد العمل بمركز الجزيرة للفنون:

يومياً من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا ومن الساعة 5 مساءً إلى الساعة 9 مساءً ماعدا يوم الجمعة.

كما يفتتح الدكتور خالد سرور، معرض الفنان أحمد نبيل بعنوان (خيال مآتة) بقاعة الباب سليم، متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، يستمر المعرض حتى 16/10/2021.

وأحمد نبيل فنان تشكيلي مصري من مواليد 1937، وحاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1960، ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية من إيطاليا في التصوير الجداري عام 1974، وشغل وظائف أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم 1993.

مواعيد العمل بقاعة الباب/ سليم:

يومياً من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا ومن الساعة 5 مساءً إلى الساعة 9 مساءً ماعدا يوم الجمعة.