فتح باب الترشح لانتخابات الجمعيات الزراعية بأسيوط بدءا من 20 نوفمبر

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الجمعيات الزراعية، فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعية الزراعية القروية على مستوى محافظة أسيوط، يوم 20 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة العليا المشرفة على انتخابات الجمعية الزراعية بمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحضور المهندس ياسر عمر، نائب رئيس اللجنة العامة ورئيس اللجنة التنفيذية، والمهندسة هدى إسماعيل، مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس أحمد منير، مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس عارف محمد، مدير الإصلاح الزراعي، ومنار غالي شوقي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون بديوان المحافظة.

إجراء الانتخابات في 236 جمعية

وصرح المهندس أحمد منير بأن الانتخابات تجرى في 217 جمعية ائتمان زراعي متعددة الأغراض، و12 جمعية إصلاح زراعي، و7 جمعيات ائتمان زراعي متخصصة، ليبلغ إجمالي عدد الجمعيات 236 مقرر إجراء الانتخابات بها، مضيفا أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات ثلاث مرات، إذا لم يتم اكتمال العدد المطلوب لكل جمعية في حالة قبول الطعن في أحد المرشحين، أو في حالة عد اجتياز بعض المرشحين في اختبار القراءة والكتابة، وذلك لمدة ثلاثة أيام في كل مرة، حيث يلي ذلك فحص طلبات المرشحين وفتح باب الطعون، وذلك أيام 25 نوفمبر و8 ديسمبر و13 يناير، وذلك إذا نقص عدد المرشحين عن العدد المقرر لكل جمعية زراعية حسب نظامها الداخلي، حيث يتم تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية طبقاً لحيازتها المساحية.

موعد إعلان الكشوف النهائية

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 3 فبراير، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 4 فبراير، حيث تجرى الانتخابات يوم 16 فبراير ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 1 مارس.