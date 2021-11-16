إزالة 67 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي أسيوط وساحل سليم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 67 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وساحل سليم، ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تقوم بها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي تسعى من خلالها للقضاء على جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى، دون تهاون، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كل التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

تنفيذ 9 قرارات إزالة بمركز أسيوط و58 قرارا بساحل سليم

وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 18 لإزالة التعديات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى تنفيذ حملات بمركزي أسيوط وساحل سليم، تم خلالها تنفيذ 9 قرارات إزالة بمركز أسيوط لتعديات على أراضي تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بمساحة 1091 متر مربع مباني، كما تم تنفيذ 58 قرار إزالة لحالات تعدي على أملاك ري وصرف زراعي بمركز ساحل سليم، بمساحة 1571 مترا مربعا، منها 34 حالة تعدي على أملاك ري بمساحة 907 أمتار مربعة، و24 حالة تعدي على صرف زراعي بمساحة 664 متر مربع مباني.

جاءت الحملة بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونوابهما ورؤساء الوحدات القروية، ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق والكباري، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، على رأسها مديرية الأمن وقوة من مراكز الشرطة بالمركزين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري، وحتى الآن، بلغ 264 إزالة لحالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة، بإجمالي مساحة 14427 متر مربع مباني، و308 أفدنة و21 قيراطا، و19 سهم زراعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشيراً إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، ورفع تقرير يومي حول النتائج التي يتم تحقيقها.

خط ساخن وواتس آب لاستقبال شكاوى المواطنين

كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.