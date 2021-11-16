افتتاح معرض «فانتازيا الكاميرا» بكلية الفنون الجميلة في جامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، المعرض الأول للتصوير الفوتوغرافي لطلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط تحت عنوان «فانتازيا الكاميرا»، حتى 18 من نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بقاعة المعارض فرع ثقافة أسيوط، بحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عبدالحميد أبوسحلى عميد كلية العلوم، الدكتورة سحر بطرس وكيل الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ثابت بدارى رئيس قسم التصوير، الدكتور محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير والمشرف على المعرض وضياء مكاوي مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط، وصفاء حمدان مدير القصر والفنانين محسن محمد و محمود ممدوح مسئولي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسيوط .

تعاون بين جامعة أسيوط والثقافة

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وجامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على القيام بدورها التعليمي والبحثي المنوط بها إلى جانب دورها كمنارة للتنوير والمعرفة ودعمها للحركة الثقافية والفنية فى مختلف المجالات، مبدياً إعجابه بالأعمال الفنية التي تضمنها المعرض والتي تبرز أثر الفنون ودورها فى التعبير الصادق عن الواقع، كما حرص على التأكيد على تميز واتقان طلاب قسم التصوير فى كافة الأعمال التي تضمنها المعرض وهو ما يعكس ما تزخر به الجامعة من مواهب فنية متميزة قادرة على إنتاج أعمال فنية تسهم فى تهذيب الروح والارتقاء بالفكر والذوق.

الأعمال الفنية بالمعرض

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن عبداللاه، أن المعرض يتضمن عددا من الأعمال الفنية التي التقطتها عدسات طلاب الفرقة الثانية بقسم التصوير لمناظر تعكس زوايا وفلسفات مختلفة تنشر الوعي الجمالي والبيئي والثقافة البصرية، موجهاً شكره لكافة الطلاب المشاركين فى المعرض من فناني قسم التصوير الواعدين والمبدعين.