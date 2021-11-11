محاور الاستراتيجية المصرية لمجابهة التغيرات المناخية.. مشروعات نظيفة

تعتبر التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، خاصة بعد التأكد علميًا وعمليًا من الازدياد المضطرد في درجة حرارة الهواء الجوي على كل أنحاء الكرة الأرضية؛ حيث ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 3.0 حتى 6.0 من الدرجة خلال المائة سنة الماضية.

من جانبه، أعد الدكتور صلاح الحجار استاذ الطاقة والتنمية المستدامة دراسة تتناول الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان أبرز ما جاء بها في النقاط التالية.

- صدّقت مصر على بروتوكول «كيوتو» الذي اشتمل على ثلاث آلياتٍ لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وهي التنفيذ المشترك، ما يتيح للدول أن تطالب باعتماد شهادة لخفض الانبعاثات الناشئة عن استثمارات تتحقق في دول صناعيةٍ أخرى، ويؤدي إلى اعتماد الحد من الانبعاثات بين الدول.

مشروعات نظيفة واتفاق باريس

- نفذت مصر عددا من مشروعات التنمية النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل استخدام الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجدد، وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز في مصانع الأسمدة، ومشروعات التشجير.

- وافقـت مصر علـى اتفـاق باريـس فـي أبريـل 2016 ، ثـم تم تصديـق البرلمـان المصري عليـه فـي يونيـو 2017 ، حيث تمكنت مصـر مـن إعـداد وتقديـم تقريرهـا الأول التقريـر المحـدث كل عامين إلـى مؤتمر أطـراف اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطارية لتغيـر المنـاخ مـن أجـل الوفـاء بالتـزاماتها، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته منسـق لجنـة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنيـة بتغيـر المناخ، خطابا رسميا خلال الدورة العشرين لمؤتمـر الأطـراف فـي باريـس فـي عـام 2015، وشـدد علـى خطـورة الوضـع الحالي.

تشكيل المجلس الوطني للتغيرات البيئية

- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الوطني للتغـيرات المناخية، برئاسـة وزير الدولة للشؤون البيئية لرسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية.

- صدر قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1129 لسنة 2019، بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا لـه، للعمل على صياغة استراتيجية شاملة لتغير المناخ، وتنص المادة الثالثة من هذا القرار على تشكيل اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بعضوية 7 وزراء وممثل عن وزارة الدفاع.

- تحديث الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية الصادرة عن مركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار.

- تحديث الاستراتيجية الوطنية للتخفيف مـن التغيرات المناخية وتحويلها إلى مـشـروعـاتٍ اسـتـثماريةٍ يستفيد منها المواطن الـمصري، ومنها كيفية الاستفادة مـن غـاز ثاني أكسيد الكربون مـن خلال تنمية الطحالب متناهية الصغر والاستفادة منها في توليد الطاقة.

الاستدامة في تنفيذ المباني والمدارس والمستشفيات

- تنفيذ استحداث استراتيجية لتنفيذ جميع المباني والمدارس والمستشفيات، وذلك باسـتخدام مبدأ الاستدامة في التصميم والـتـنـفـيـذ، حـيـث سـيـوفـر هــذا الـمـبـدأ %50 من الطاقة وكـذلـك %60 مـن الـمـيـاه، بالإضافة إلــى تحسين الـبـيـئـة الـداخـلـيـة للمباني والـبـيـئـة الـخـارجـيـة للمنتجعات.

- تمتلك مصر أحد أفضل المواصفات العالمية التي تعتمد على مبدأ من المهد إلى الـمـهـد وهــي أحــد أفـضـل حـلـول التغيرات المناخية ولقد تم استحداثه من خـال المجتمع المدني الجمعية المصرية للمباني والمجتمعات المستدامة، ويـتـم تطبيقه الآن فـي عـددٍ مـن الـمـشـروعـات فـي مصر.

الدول النامية المتضرر الأكبر

وفي نهاية الدراسة، يقول الدكتور صلاح النجار، إنه رغم اتفاق مختلف الدول على مواجهة ظـاهـرة التغيرات المناخية، والتأكيد على المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن حدوث تلك الظاهرة نتيجة الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، إلا أن الدول النامية، ومنها مصر، هي المتضرر الأكبر من تلك الظاهرة، وذلك رغم عدم مساهمتها فيها، ومع تـعـدد الآثــار المحتملة، كان لزاما بلورة استراتيجية متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، مع الأخـذ في الاعتبار خصوصية الحالة المصرية، وتباين تلك الآثار من محافظةٍ إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر.