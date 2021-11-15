إيني الإيطالية تعلن عن اعتزامها لتنفيذ مشروعات بترولية جديدة لزيادة الإنتاج

أعلن كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية، المتخصصة في اكتشاف واستخراج النفط، على اعتزام الشركة الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج بمصر خاصة في ضوء التعاون المثمر بين الجانبين وتحقيق عدة اكتشافات جديدة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس شركة إيني الإيطالية والوفد المرافق له، بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» بالإمارات.

وتم استعراض مشروعات الشركة بمصر في ظل تحقيقها لنتائج متميزة خلال الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات بما يحقق أهداف التنمية للجانبين.

الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى لمصر

وأكد وزير البترول، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة إيني والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه فيما يعد خطوة هامة في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف وزير البترول أن التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً في ضوء التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وتابع وزير البترول، أن أهمية التعاون مع شركة إيني لاتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة في مجال تنفيذ مشروعات تجميع وتخزين واستخدام الكربون CCUS وخفض انبعاثات الميثان، وذلك ليتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 والذي ستستضيفه مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

شركة إيني تعتزم الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة بمصر

أشار ديسكالزي، إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل والذي تنفذه إيني في بريطانيا ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.

وأكد رئيس إيني، على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع شركة إيجاس للتعاون في مجال الهيدروجين وتطلعه لتعزيز التعاون في هذا المجال، مشيرًا المشروع الجاري دراسته وتنفيذه حالياً في شركة بتروبل لخفض انبعاثات الميثان.

وأعرب عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27، مؤكدًا على استعداد إيني لتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه الدورة.