تكدس مروري عند معديات الرسوة ببورسعيد لعبور إحدى السفن من مجرى القناة

شهد مرفق معديات الرسوة جنوب بورسعيد، مساء اليوم، تكدسا للسيارات النقل والملاكي أمام مرفق المعديات، بسبب إغلاق كوبري النصر العائم لمرور إحدى السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس.

تيسير الحركة المرورية لمنع إغلاق منفذ الرسوة الجمركي

وقام رجال تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، بتسيير الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات وإغلاق كوبري الشاحنات الواصل بين ميناء غرب بورسعيد من شارع عزمي ومنطقة ومنفذ الرسوة الجمركي.

مواعيد عمل كوبرى النصر العائم ببورسعيد

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس، أن كوبري النصر العائم يعمل من السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، ويغلق فقط خلال فترة تشغيلة بسبب طوارئ مرور السفن إلى مجرى قناة السويس

وصرح المصدر أنه يوجد تطبيق يمكن تحميله على الهواتف، يتيح للمواطن التأكد من تشغيل الكوبري خلال هذه الفترة، موضحا أن معدية الرسوة بجوار كوبري النصر العائم جنوب بورسعيد تعمل دون توقف ليلا ونهارا، وهي تساعد في تسيير الحركة المرورية لعبور قناة السويس.

وكانت سفينة الحاويات Schulte johanna قد عبرت مجرى قناة السويس من الجنوب إلى الشمال، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة وصاحبتها القاطرة بورسعيد 1 لتأمين عبورها بسلام.

يذكر أن كوبري النصر العائم بجنوب بورسعيد، تم إنشائه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، وهو حلم تحقق لأهالي بورسعيد، حيث سهل عليهم عبور ضفتي القناة بين بورسعيد بورفؤاد، بعد أن كانوا ينتظرون لفترات طويلة أمام مجرى القناة لعبور المعديات.

كما أن كوبري النصر العائم ضمن 5 كباري عائمة على المجرى الملاحي لقناة السويس، تم تصميمها وتنفيذها بإيدي العاملين بالهيئة، ويعد أطول الكباري الخمسة العائمة على القناة، حيث يوجد اثنين من هذه الكبارى في نطاق محافظة الإسماعيلية، وهما «الشهيد أحمد المنسي» و«الشهيد أبانوب جرجس»، كما يوجد اثنين آخرين بمحافظة السويس، هما «الشط» و«الشهيد أحمد الشبراوي»، بالإضافة إلى كوبري النصر.