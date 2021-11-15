ضبط 3 كيلو حشيش بمحور قناة السويس

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

في هذا الصدد، تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو «3٫550 كيلو جرام – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ـ وزوجته حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، مستقلين إحدى السيارات «الأجرة».

وبمواجهة الزوجين، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

ضبط 1142 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و38 قضية أخرى في مجال الأمن العام.

ضبط 1142 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 219 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.