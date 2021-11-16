نساء خلف القضبان بسبب انتهاكات «تيك توك»: من البث المباشر إلى الحبس

«مودة الأدهم، وحنين حسام، وهدير الهادي، ومنار سامي، وشيري هانم ونجلتها زمردة».. جميعهن نساء صدرت بحقهن أحكام قضائية داخل أروقة المحاكم، وعرفن إعلاميًا بفتيات التيك توك، لتبدأ كل منهن في قضاء فترة الحبس الصادرة بحقها.

وتستعرض «الوطن» أبرز قضايا فتيات «التيك توك» داخل المحاكم على النحو التالي:

حنين حسام

حنين حسام، تبلغ من العمر 22 عامًا، تمكث خلف القضبان الحديدية حاليًا على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، عقب النطق بالحكم عليها في جلسة 20 يونيو 2021، وكان الحكم بالسجن المشدد لها مدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

مودة الأدهم

«صور وفيديوهات فاضحة واستقطاب الفتيات لإقامة علاقات مع الأشخاص مقابل مبالغ مالية واستغلال أطفال للظهور في فيديوهات بموقعي انستجرام، وتيك توك».. كان ذلك أبرز ما جاء في أمر إحالة فتاة «التيك توك» مودة الأدهم، أمام هيئة المحكمة والتي أصدرت الحكم عليها.

وتأتي حنين حسام، شريكة مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر، إلا أنها تغيبت عن حضور جلسة محاكمتها مع قرينتها مودة في أواخر يونيو الماضي، لذا كان الحكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها، ليتم محاكمتها من جديد أمام هيئة المحكمة.

شيري هانم وزمردة

وصدر حكم من هيئة المحكمة على «شيري هانم» ونجلتها «زمردة»، بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، إذ سهلت الأم لابنتها العمل في مجال الدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة، ونشر ذلك من خلال وضع تلك الفيديوهات الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

منار سامي

أما فتاة «التيك توك» منار سامي، فمثُلت أمام المحكمة الاقتصادية بطنطا، مطلع سبتمبر لسنة 2020، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق عليها، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف وذلك لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة.

هدير الهادي

وتعرضت هدير الهادي، التي تبلغ من العمر 23 عاماً، أيضًا لعقوبات المحكمة الاقتصادية، حينما صدر قرار بحقها في منتصف أبريل الماضي، بالسجن لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والقيام بأعمال منافية للآداب.