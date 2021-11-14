محاكمة حنين حسام.. المتهمة توجه رسالة إلى القاضي: «اسمعني أنا زي بنتك»

مثُلت اليوم الأحد، المتهمة حنين حسام، فتاة التيك توك، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك للمرة الأولى منذ القبض عليها هاربة بمحافظة القليوبية، قبل 141 يوما، وذلك في أعقاب صدور حكم «غيابي» بسجنها لمدة 10 سنوات، لإدانتها في قضية الإتجار بالبشر.

وشهدت محاكمة حنين حسام، اليوم، دموعًا من المتهمة وأسرتها، وحضورًا كثيفًا لدفاعها، الذي اختتم الجلسة، بطلب رد قاضي المحكمة، حيث تقرر التأجيل لشهر ديسمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات طلب الرد.

محاكمة حنين حسام

وبدأت جلسة محاكمة حنين حسام، بإثبات حضور المتهمة، بعد وصولها من محبسها بسجن القناطر، وسط حراسة مشددة، حيث بدت ترتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتذرف الدموع، وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، فأنكرت كل الاتهامات التي واجهتها بها المحكمة، وردّت على القاضي بقولها «اسمعني أنا زي بنتك.. لو في حاجة تثبت دا هاتها والناس كلها موجودة والتطبيقات موجودة»، كما وجهت حديثها لوالدتها، وقالت: «اتكلمي يا أمي عايزة أسمع صوتك».

والدة حنين حسام

وخلال جلسة محاكمة حنين حسام، ظهر والدتها المدعو حسام عبد القادر، حيث قالت، في لقاء مصور مع «الوطن» إن حساب ابنتها البنكي به مبلغ 217 جنيها، مؤكدة أن ابنتها بريئة، وطلبت القضاء ببراءتها.

الوضع القانوني

وبحسب مصادر مطلعة، فإن بدء محاكمة حنين حسام بشكل حضوري، يُسقط الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، في يونيو الماضي، الذي نصّ على معاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعليها أن تنتظر قرار محكمة الاستئناف في طلب الرد المقدم من دفاعها ضد محكمة جنايات القاهرة التي تحاكمها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهمة، في أعقاب صدور الحكم الغيابي بحقها، حيث تركت منزل الأسرة في منطقة الساحل، ولجأت لإحدى الشقق السكنية في محافظة القليوبية، قبل أن تتمكن الشرطة من تحديد مكانها والقبض عليها، نهاية يونيو الماضي.