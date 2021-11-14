إعادة محاكمة حنين حسام.. رحلة «فتاة التيك توك» إلى قفص الاتهام

تمثُل الآن حنين حسام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، في أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمتها، بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق وهو السجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر، واستغلال الفتيات القاصرات وتحريضهن على الفسق والفجور مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

حنين حسام داخل قفص الاتهام

تجلس فتاة «التيك توك» المتهمة داخل قفص الاتهام على بعد خطوات من أفراد أسرتها المتمثلة في والدتها وشقيقتها في ظل غياب والدها، والدموع تنهال منها دون توقف، وتتطلع بشوق على أمل أن ترتمي في أحضان والدتها مرددة «اتكلموا صوتكوا وحشني»، تنتظر أن يخفف الحكم أو تحصل على البراءة وتودع بدلة الاتهام.

القبض على حنين حسام بعد الحكم المشدد ضدها

وكانت قوات الأمن قد تمكنت بمديرية أمن القليوبية، في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، عقب هروبها بعد الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي من شقة سكنية بمدينة بنها وتم تحديد موقعها وضبطها.

إعادة محاكمة فتاة «التيك توك» حنين حسام

بعد إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، اتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر، بعد صدور حكم غيابي ضدها، وتم تحديد جلسة اليوم للنظر في إعادة محاكمتها.

وتم اقتياد حنين حسام إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وسط حراسة أمنية مشددة، كما تم إيداعها برفقة مودة الأدهم المتهمة الأخرى في نفس ذات القضية، وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات في حضورها.