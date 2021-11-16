تفاصيل حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي.. النيابة تحقق ولا إصابات

باشرت النيابة العامة التحقيق في تفاصيل حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي، والذي نشب مساء أمس، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء، حيث تم سماع أقوال الشهود ومدير المستشفى والعاملين المتواجدين في الطابق الذي نشب به الحريق لمعرفة أسبابه، كما تم معاينة مكان الحريق الذي التهمت النيران محتوياته.

تفاصيل حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي في المنوفية

وكشف الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى، تفاصيل حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي، موضحا أنه نشب في إحدى الغرف في الطابق الأخير من الجناح الاقتصادي دون وقوع إصابات بين المرضى أو العاملين، وغير معروف أسبابه حتى الآن، موضحا أن الحريق نشب في طابق لا يوجد به مرضى، لأنه كان متروكا للطوارئ في حالة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، والنيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال عدد من العاملين في المستشفى.

طاحون: حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي لم يؤثر على العمل

وأضاف «طاحون»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق لم يتسبب في أي تعطل في تقديم الخدمات الطبية إلى المرضى ولم تتوقف العمليات، وتم الاطمئنان على جميع المرضى في المستشفى، موضحا أنه سيتم تقديم تقرير بتفاصيل حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي، إلى كافة الجهات المعنية في المحافظة ووزارة الصحة، موجها الشكر لكل الأطقم الطبية في المستشفى لعدم تأثر العمل بالحريق.

محافظ المنوفية يتفقد مكان حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد تفقد مكان حريق مستشفى شبين الكوم التعليمي، موجها بتشكيل لجنة فنية من المحافظة لمعاينة كافة أسلاك الكهرباء في المستشفى والاطمئنان على سلامة المبنى من كافة الجوانب، والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة حفاظا على حياة المرضى والأطقم الطبية.