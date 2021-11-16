«المنشآت الفندقية» تستفسر من مجلس الوزراء عن مصير حفلات رأس السنة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب لوزارة السياحة والآثار لرفعه إلى مجلس الوزراء، بشأن الاستفسار عن مصير إقامة الحفلات الغنائية والفنية بالقاعات المغلقة بالفنادق، ليلة رأس السنة.

وأوضح «عاقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلب يتضمن استفسارًا عن ما إذا كان إيقاف الحفلات بالفنادق، سيستمر للعام الثاني على التوالي أم لا، لافتًا إلى انه فى حال سماح مجلس الوزراء بإقامة تلك الحفلات، فإن الغرفة ترغب أيضًا في معرفة الاشتراطات اللازمة لإقامة تلك الحفلات، سواء بالنسبة لعدد الحضور أو الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها.

حفلات تجذب السياح

وأضاف أن حفلات رأس السنة التي تقام بالفنادق في الليلة الأخيرة من العام الميلادي، هي أحد العلامات المميزة للفنادق المصرية، خاصة فنادق القاهرة التي تجذب السياح من مختلف دول العالم لمشاهدتها، فضلًا عن المصريين.

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية لأزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت قرارًا العام الماضي بمنع إقامة تلك الحفلات بسبب جائحة كورونا والخوف من انتشار المرض نتيجة الزحام الذي تشهده تلك الحفلات.

إقامة الحفلات قرار يتوقف على الوضع الوبائي في البلاد

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن قرار منع أو إقامة الحفلات الغنائية أو الموسيقية والفنية بالقاعات المغلقة، يتوقف على قرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، وفقًا لتقديراتها بخصوص الوضع الوبائى للفيروس.

ولفت إلى أن كافة الخدمات بالفنادق، عادت كما كانت قبل الجائحة، ما عدا إقامة الحفلات بالقاعات المغلقة، وتقديم الشيشة، مشيرًا إلى أن المنشآت الفندقية تلتزم بتطبيق ضوابط التشغيل وكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندفية ، إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 95% من العاملين بالفنادق بالأمصال المضادة لكورونا، فيما سيتم الانتهاء في غضون أسابيع قليلة من تطعيم النسبة الباقية من العاملين، موضحًا أن تطعيم العاملين ساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة التي تقصد شرم الشيخ والغردقة.