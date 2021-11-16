حنان يوسف بالمؤتمر الفكري العربي في تونس: الإعلام العربي يواجه تحديات

شاركت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار، ورئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي، في أعمال المؤتمر الفكري الأول، للمعهد العالمي للتجديد العربي، الذي عقد بمدينة الحمامات التونسية، في الفترة من 7: 10 نوفمبر الجاري، في عدد من الأنشطة داخل المؤتمر، منها الجلسة الرئيسية «الإعلام والتكنولوجيا»، وتحدثت في مداخلتها، حول العلاقة بين الإعلام وأطر التجديد في الوطن العربي.

وأكدت أن وسائل الإعلام لا تنفصل عن واقعها وبيئتها ومجتمعها، لأنها تعبر عن هذا الواقع بصدق وشفافية، رغم الإبداع المطلوب والخيال في بعض الأحيان، إذ يلاحظ في هذا الشأن، أن بعض هذه المؤسسات أفرغت من المحتوى الإعلامي مضمونه، وجعلته إعلاما خاليا من أخلاقيات العمل، مستندا في ذلك إلى أساليب التحريض الطائفي، العرقي والديني، التحفيز المعنوي والمادي، وإرساء خطاب الكراهية والتطرف في الرأي، مع تراجع قيم المهنية والتوازن في المحتوى الإعلامي، والاختلاط السلبي بين مفهومي الحرية والمسؤولية الاجتماعية في الخطاب الإعلامي، نتج عنه أداء إعلامي يبعث على الكراهية.

رؤية لدعم الإعلام ودعوة لطرح سيناريو جديد

وقدمت الدكتورة حنان يوسف، رؤية حول كيفية دعم الإعلام العربي مسارات التجديد، أكدت فيها، أنه يجب على الإعلام العربي، ان يعتمد على رؤية استراتيجية بمصفوفة قضايا واضحة، ليعرف الإعلام ما يريد أن يقدم من قيم ومشروعات التجديد العربي، مع العمل على التدفق المكثف كما وكيفا، لكل مسارات التجديد العربي، في مضامين الإعلام العربي البديل، ويسعى إلى تحقيقه، والتوازي في الاهتمام بين منصات الإعلام الجديد ووسائل الإعلام الأخرى، ليتناسب مع كل فئات الجمهور المستهدف.

ودعت إلى طرح سيناريو إعلامي جديد، يبنى على التأزر الاجتماعي لمفهوم التجديد بديلا عن السيناريوهات الإعلامية السائدة، ما بين السيناريو المرجعي أو الديني أو التفكيكي، وهي سيناريوهات رجعية، لا تحقق تقدما أو دعما لمفهوم التجديد.

حنان يوسف تقدم ورقة بحثية عن الاتجاهات النقدية للإعلام العربي

كذلك قدمت الدكتورة حنان يوسف، ورقة بحثية أخرى تحت عنوان الاتجاهات النقدية للإعلام العربي، في دعم قضايا التجديد -صورة المرأة نموذجًا- مضيفة أن صورة المرأة العربية حظيت فى وسائل الإعلام، باهتمام، ويثار معها التساؤل: هل قدمت قضايا المراة العربية في إطار مرجعي من منطلق مفهوم التجديد؟ أم انحصرت المعالجات في قوالب تقليدية بالية.

وسعت الدراسة، إلى بناء أطر تجديد في صورة المرأة في الإعلام العربي، كنموذج لمعالجات إعلامية تبنى على أطر التجديد لقضايا المجتمع العربي، يساهم فيه جميع قطاعات الأمة العربية في إعادة بناء الوطن العربي.

تكريم حنان يوسف.. ورئاستها جلسات الأبحاث العلمية

كما ترأست جلسات الأبحاث العلمية لوحدة الدراسات الإعلامية التي تضمنت عدد من بحوث الإعلام العربي المتميزة.

وفي ختام المؤتمر، كرم الدكتور خضير المرشدي رئيس المعهد العالمي للتجديد العربي، الدكتورة حنان يوسف، لمشاركتها وجهودها في مجال الدراسات الإعلامية في دعم قضايا التجديد.

وكان مؤتمر التجديد الفكري الأول، عقده المعهد العالمي للتجديد العربي برئاسة الدكتور خضير المرشدي في تونس الخضراء، في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الدكتورة أمال الحاج موسى، والدكتورة جهينة غريب رئيسة جامعة منّوبة، وعدد من السفراء العرب، ونخبة فذة من مفكري الأمة ومفكريها.

عقد لقاءات من أجل تعزيز بناء الإنسان العربي

واستمر على مدى أربعة أيام، حافلة بالجلسات العلمية وبالمحاضرات والحلقات الدراسية، التي ألقيت فيها عشرات المحاضرات والبحوث الفكرية والثقافية، من أجل تحقيق أهداف المعهد العربي، وتحقيق رؤيته الاستراتيجية في بناء فكر عربي حديث، يستلهم قيام التراث العربي المشرقة ويستوعب مشاكل الحاضر، ويواكب التطور العالمي في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر وخلال تواجدها بتونس، عقدت الدكتورة حنان يوسف عدد من اللقاءات لبحث التعاون المستقبلي، وخطة الأنشطة المقبلة مع المنظمة العربية للحوار، وجهات تونسية وعربية شريكة في مجال الإعلام والثقافة والشباب والتعليم، من أجل تعزيز بناء الإنسان العربي.