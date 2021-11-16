مصدر يكشف حقيقة خلافات نيللي كريم مع إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي

كشف مصدر مقرب من الفنانة نيللي كريم حقيقة الاتهامات التي وجهها المخرج رضا الباهي، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، للأخيرة، بشأن رفضها إلقاء كلمة وقت تكريمها في حفل افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان، فضلا عن مغادرة نيللي كريم لتونس بعد 24 ساعة من وصولها على عكس المتفق عليه معها، وهو وجودها في تونس لمدة 3 أيام لإقامة ندوة صحفية لها ضمن فعاليات الدورة.

صدمة نيللي كريم على مسرح مهرجان قرطاج

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن نيللي حينما صعدت إلى مسرح التكريم بالمهرجان، فوجئت بعدم دعوة القائمين على الحفل لها لإلقاء كلمة، وهو ما دفعها للنزول من على المسرح بعد توجيهها الشكر لمدير المهرجان، مضيفا أن الفنانة كانت متفقة مع إدارة مهرجان أيام قرطاج على مغادرتها في اليوم التالي مباشرة، لارتباطها بتصوير مسلسل الجسر، مع المخرج بيتر ميمي.

إدارة قرطاج لم تتفق مع نيللي على مؤتمر صحفي

وأضاف المصدر أن ما أثير عن رفض نيللي مقابلة الصحفيين وإقامة مؤتمر صحفي غير صحيح، لأن اتفاق نيللي مع إدارة كان واضحا وهو مغادرتها صباح اليوم التالي لحفل الافتتاح لارتباطها بالتصوير، وبالتالي لم يتم الاتفاق معها على إقامة مؤتمر صحفي أو إبلاغها بهذا الشأن من الأساس.

وتستعد نيللي كريم للانتهاء من مسلسلها الجسر مع بيتر ميمي، وعمرو سعد، خلال الأيام المقبلة؛ استعدادا لعرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، والمسلسل يعد نوعا جديدا من المسلسلات كما صرحت نيللي من قبل.

مسلسل أحوال شخصية

وبعد انتهاء تصوير المسلسل، تستعد نيللي كريم لتصوير مسلسلها الجديد برمضان المقبل مع شركة العدل جروب، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ويحمل اسم «أحوال شخصية»، وانضم لبطولة العمل مؤخرا ليكون البطل أمام نيللي، شريف سلامة.

وتحاول نيللي كريم العودة بهذا المسلسل إلى المنافسة بعد النجاح البسيط الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل «ضد الكسر».