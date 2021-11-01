بعد تكريمها في تونس.. نيللي كريم الأكثر تعرضا لقضايا المرأة بين جيلها

تصدرت النجمة نيللي كريم تريند محرك البحث «جوجل»، بعد تكريمها من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32، التي انطلقت فعالياته، السبت الماضي، بحضور عدد من السينمائيين العرب، وعلى رأسهم النجمة التونسية هند صبري، التي تصدرت صورتها الملصق الدعائي لهذه الدورة.

وخطفت نيللي كريم أنظار عدسات المصورين بإطلالتها مع زوجها هشام عاشور، الذي حرص علي مشاركتها أول تكريم لها بعد زواجها، حيث وثق لحظة التكريم بعدسة هاتفه المحمول، وبدت على ملامح وجهه، حالة من السعادة الغامرة.

وتُعد نيللي كريم من أكثر نجمات جيلها مناقشة لقضايا المرأة في أعمالها التليفزيونية والسينمائية، وهو ما سنتعرض له بالتفصيل خلال السطور المقبلة:

فيلم «678»

وشاركت نيللي كريم، في بطولة فيلم «678» الذي تصدي لظاهرة التحرش الجنسي، حيث جسدت شخصية «صبا» التي تعمل في مجال تصميم المجوهرات، ولكنها سبق التعدي عليها وتحاول تجاوز هذه المرحلة بالاجتهاد في عملها، وتتوالي الأحداث.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية المهمة، أبرزها مهرجان «فينسيا» ودبي، وحازت قصته علي إعجاب الجمهور والنقاد عند عرضه، وقام ببطولته كل من بشري، باسم سمرة، ناهد السباعي، سوسن بدر، ماجد الكدواني، أحمد الفيشاوي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد دياب.

مسلسل «بنت اسمها ذات»

وقدمت نيللي كريم بطولة مسلسل «بنت اسمها ذات» الذي كان بمثابة بداية الانطلاقة لها في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد التفاف الجمهور المصري والعربي حوله عند عرضه عام 2013، حيث جسدت نيللي شخصية «ذات» التي كانت ترمز لمصر، إذ أدتها من مرحلة الشباب لـ «العجز»، مستعرضة أوضاع المرأة وحكايات إنسانية وسياسية شهدتها مصر علي مدار الستين عام الأخيرة.

وشارك في بطولة «ذات» باسم سمرة، انتصار، هاني عادل، أحمد كمال، عمر السعيد، ثراء جبيل، محمد مهران وكوكبة من النجوم، مأخوذ عن رواية للكاتب صنع الله إبراهيم، سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل «سجن النسا»

وسارعت نيللي كريم بالتعاقد علي بطولة مسلسل «سجن النسا» بعد عام من تقديمها لـ «ذات»، لتتعرض للمرأة المقهورة التي تدفعها ظروف الحياة القاسية لارتكاب جرائم نتيجة للجهل وعدم الثقافة، حيث جسدت نيللي شخصية «غالية» التي تزج الظروف بها داخل السجن لنري نماذج متنوعة من السيدات، ويتم استعراض قصصهن بشكل إنساني.

وشارك في بطولة «سجن النسا» درة، روبي، أحمد داود، سلوي خطاب، ريهام حجاج، نسرين أمين وكوكبة من النجوم، من تأليف فتحية العسال وهالة الزغندي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

فيلم «يوم للستات»

ولم تتردد نيللي كريم في الموافقة علي المشاركة في بطولة فيلم «يوم للستات»، حيث جسدت شخصية «عزة» التي تبذل محاولات مضنية لتجاوز أحزانها علي ابنها الراحل، إذ نري نماذج لعدد من السيدات المقهورات الذي يتم تسليط الضوء علي مشاكلهن.

وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحاز علي إشادات عديدة عند عرضه، وشارك في بطولته كل من فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، هالة صدقي، ناهد السباعي، إياد نصار، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، رجاء حسين وكوكبة من النجوم، من تأليف هناء عطية وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل «لأعلى سعر»

وتعرضت نيللي كريم لقضية الخيانة الزوجية في مسلسل «لأعلى سعر» عام 2017، حيث تدور الأحداث حول اختطاف صديقتها «ليلى» وأدت دورها الفنانة زينة لزوجها «هشام» وجسد دوره الفنان أحمد فهمي، لنري صراعاً يتأجج بين الصديقتين علي مدار الأحداث، كما ناقش العمل أزمة العلاقات المحرمة وما ينتج عنها من حمل غير شرعي.

وشارك في بطولة المسلسل نبيل الحلفاوي، سارة سلامة، أحمد مجدي، رحمة حسن، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

فيلم «بشتري راجل»

ولم تخش نيللي كريم من الخوض في قضايا شائكة كرفض أحد الفتيات للزواج وسعيها للإنجاب في الوقت نفسه، وهو ما يدفعها للبحث عن متبرع بالسائل المنوي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويشارك في البطولة كل من محمد ممدوح، لطفي لبيب، ليلي عز العرب، محمد حاتم، دنيا ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف إيناس لطفي وإخراج محمد علي.