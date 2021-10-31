نيللي كريم وزوجها هشام عاشور يتصدران الترند بعد ظهورهما بمهرجان قرطاج

تصدر الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور الترند، بعد ظهورهما سويا لأول مرة على الريد كاربت بعد زواجهما، بمهرجان قرطاج بتونس، وذهب الثنائي إلى المهرجان من أجل تكريم نيللي عن مجمل أعمالها، ومُنحت جائزة النقد السينمائي للناقد الصحفي خميس الخياطي، ولم تتحدث نيللي كريم أثناء صعودها إلى المسرح، واكتفت باستلام التكريم، وشجعها هشام أثناء التكريم من خلال التصفيق الحاد، بالإضافة إلى تصويرها بهاتفه.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

وكان هشام عاشور تزوج من نيللي كريم في الصيف الماضي، وأقاما حفل زفاف حضره العديد من النجوم، من بينهم عمرو دياب ومحمد فراج، وشهد على عقد القران جمال العدل، باعتباره الأب الروحي لها.

ولم يظهر هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق مع نيللي كريم بعد الزواج إلا مرة واحدة، في حلقته هو وشقيقه رامي ببرنامج معكم منى الشاذلي، وفاجأته نيللي كريم بظهورها في الحلقة.

وبدأت علاقة نيللي كريم بزوجها هشام عاشور قبل الزواج بأشهر قليلة، وتعرفت عليه من خلال صديقتها ومديرة أعمالها إنجي المر، التي كانت تربطها صداقة بكريم، وتم التعارف على بعضهما، وبعدها نشأت صداقة لمدة شهرين قبل الزواج مباشرة.

وكان هشام عاشور يحلم بدخوله عالم التمثيل بعد اعتزاله لعبة الإسكواش، وبعدها أخذ عدة كورسات مع يسرا.

صادق الصباح: أهدي تكريمي إلى وطني الجريح لبنان

ومن ضمن المكرمين بالافتتاح، المنتج صادق الصباح، الذي أهدى التكريم لبلده لبنان، وكتب في تويتة عبر تويتر: «سعيد بتكريمي في مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" في دورته 32، هذا المهرجان العريق والراقي، شكرا لوزارة الثقافة التونسية، ولإدارة المهرجان، أهدي تكريمي إلى وطني الجريح لبنان الذي سيبقى عربي الهوية، مهما اشتدت عليه الظروف».

كلمة هند صبري عن مفيدة التلاتلي بإفتتاح المهرجان

وبخلاف تكريم نيللي كريم شهد افتتاح المهرجان، كلمة مؤثرة لهند صبري عن المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، التي اكتشفتها بفيلم «صمت القصور» الذي عرض عام 1994، وتذكرت هند بكلمتها جمل من الفيلم، وبكت هند في نهاية الكلمة، تأثرا بمكتشفتها قائلة: «اتعودت إني أتكلم مع مفيدة مش أتكلم عنها هتفضل عايشة بأفلامها في وجدان كل تونسي».

ودارت أحداث فيلم «صمت القصور»، حول مطربة تعبت من الغناء في الأفراح، وقررت أن تعتزل الغناء في الأفراح، كما يرصد معاناة عالية المطربة مع حبيبها الذي يرفض أن يتزوجها، ويجبرها على أن تجهض ابنها، وترفض ذلك الأمر.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قرطاج، هجوما كبيرا بسبب غياب الفنانين عن حضور الافتتاح، فكان أبرز الفنانين نجيب بلحسن وبسمة ومحمد دياب المشارك بالمهرجان بفيلم «أميرة»، الذي سبق وعرض بمهرجان فينيسيا.