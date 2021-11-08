إسرائيل تقصف المنطقة الوسطى والساحلية في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم الإثنين، أن عدواناً إسرائيلياً استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية، وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية.

هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

وفي مطلع نوفمبر الجاري، أفاد التليفزيون الرسمي السوري بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية السورية نقلاً عن مصدر عسكري قوله إنّّ إسرائيل نفّذت عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة؛ مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

إصابة جنديين سوريين بجروح

وأعلن الجيش السوري، 30 أكتوبر الماضي، على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة «سانا» الرسمية، إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وذلك جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الغارات في سوريا، قائلة: إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.

وفي 22 يوليو الماضي، قالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على منطقة القصير في محافظة حمص بالقرب من الحدود اللبنانية، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مسؤول عسكري سوري قوله إن عدواناً جوياً إسرائيلياً انطلق من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص.

هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية لحزب الله اللبناني

وأضاف المسؤول السوري: «الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات»، إلاّ أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله اللبناني، ودمرت مستودعات أسلحة، ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي الثاني داخل سوريا خلال أسبوع.