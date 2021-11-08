كواليس تورط إيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

قالت وكالة الأنباء «رويترز»، إن جماعة مسلحة تدعمها إيران نفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بطائرة مسيرة مفخخة، حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي في العراق

وكان رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، تعرّض فجر أمس، لمحاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، استهدفت مقر إقامته في العاصمة العراقية بغداد، وحامت الطائرة المسيرة، بمحيط مقر إقامة مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء بالعراق لبضع دقائق، وجرى رصد طاقم الحماية للطائرة، وبدأ بالفعل في إطلاق النار عليها لإسقاطها، ولكن لم يتمكّن من ذلك.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، أن الطائرة المسيّرة أخذت في الاقتراب من منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الرغم من تكثيف قوات الحماية لإطلاق وابل النيران نحوها، بعد تلقيهم أوامر من المسؤولين في مكتب «الكاظمي»، باتخاذ الإجراءات والتداعيات اللازمة لحماية الرئيس، لكن أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

تدخل منظومة الدفاع الجوي الأمريكي أثناء الهجوم

وقال مصدر أمني عراقي إنّه بعد ساعات من محاولة الاغتيال، تدخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم الذي شن على منزل رئيس الحكومة العراقية، وقال المصدر، إنَّ 3 طائرات دخلت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل الكاظمي، إلا أنَّ طائرتين منهما سقطت، بينما الطائرة الثالثة استهدفت منزل الكاظمي بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، تأتي هذه المحاولة من الاغتيال بعد شهر من إقامة الانتخابات البرلمانية العراقية، التي أجريت لتكون الانتخابات الأولى منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، كما تسعى البلاد لتشكيل حكومة واستعادة هيبة الدولة، بعد سنوات من انتشار ميلشيات مسلحة تابعة لجهات مختلفة في البلاد.