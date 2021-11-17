توجيهات عاجلة من «التنمية المحلية» للمحافظات.. تعرف عليها

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات، بضرورة العمل على متابعة وإنجاز الملفات المطلوبة لخدمة المواطن واستعادة المظهر الحضاري وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

ورصدت «الوطن»، أهم الملفات التي تركز عليها الوحدات المحلية من خلال تعليمات وزارة التنمية المحلية للمحافظات؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتحسين أداء المحليات، والقضاء على السلبيات والمشكلات التي تواجهها المحافظات، وهي كالتالي:

- تكثيف جهود النظافة والتجميل لتحسين مستوى نظافة الشوارع والمياديين الرئيسية والفرعية، ورفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات .

- متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة أي عقبات أمام اللجان الفنية المعنية بفحص ودراسة ملفات التصالح حتى يتم البت فيها بالقبول أو الرفض.

- مراجعة حالة أعمدة الإنارة بالشوارع، وعدم السماح بأي إهمال يضر بحياة المواطنين.

تراخيص البناء

- استمرار تلقي المراكز التكنولوجية لطلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة في المدن، أما في القرى يتم البناء وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

- استمرار الموجة 18 لاستعادة أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية واستعادة حق الشعب.

التأكد من تطعيم الموظفين- تطبيق قرار لجنة إدارة فيروس كورونا بعدم السماح بدخول أي موظف لم يحصل على لقاح كورونا بدواوين المحافظات والأحياء والمراكز التكنولوجية، ودخول مقر العمل بشهادة التطعيم أو تحليل pcr أسبوعياً.

- مخاطبة المحافظات باستكمال تطعيم العاملين غير الحاصلين على اللقاح للوقاية من كورونا.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة.

- استمرار الحملات اليومية علي المحلات و المطاعم والمقاهي والكافيهات؛ للتأكد من الالتزام بالمواعيد الشتوية للمحلات.

- استمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمطاعم، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

- الحفاظ على السيولة المرورية، والتنسيق مع المرور بشأن حالة الطرق أوقات سقوط أمطار أو حدوث أزمة.

- الاستعداد المستمر لأي تغيرات مناخية من سقوط أمطار وسيول وخلافه.

- رفع الطوارئ بالجهات التي تتعامل مع سوء الأحوال الجوية مثل شركات الصرف الصحي ومياه الشرب، والأحياء، وهيئات النظافة، بالتنسيق مع الحماية المدنية والمرور والكهرباء.

- إزالة أي تراكمات لمياه الأمطار أولا بأول، والحفاظ على سلامة المواطنين.

- استمرار حملات إزالة أي إشغالات أو مخالفات، ومطالبة رؤساء الأحياء والمدن بالتفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم وحلها.

- سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والاهتمام بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي من أعمال تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الأرصفة والمشروعات الخدمية التي تهم المواطنين.

الحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح بأي تعديات

- متابعة وإزالة أي عقبات تتعلق بتطوير المناطق غير المخططة، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

- التصدي لمخالفات الجراجات المغلقة أسفل العقارات أو تغير استخدامها وتحديدا في محافظات القاهرة الكبرى.

- تكثيف الحملات لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

- مناشدة رؤساء الأحياء والمدن، بحملات دورية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، على المحلات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.