محافظة القاهرة تعلن خطتها لمواجهة الأمطار والسيول.. تطهير البالوعات

استعدت أجهزة محافظة القاهرة للتعامل مع أى طارئ للتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة، وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب والأحياء وهيئة النظافة، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى أمطار تشهدها القاهرة خلال موسم الشتاء، كما وجه فى تعليماته لأجهزة المحافظة والأحياء بضرورة اتباع عدة إجراءات للتعامل مع الطقس السئ داخل أحياء العاصمة.

قرارات مهمة من القاهرة استعدادًا للأمطار: تطهير بالوعات.. وتوزيع سيارات الشفط

-استمرار أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس والاستعداد لأى توقعات.

-توزيع سيارات الشفط على المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق ومنطقة المنصة وصلاح سالم، للتعامل مع أى تجمعات مياه.

-سرعة التعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

-التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين لإزالة أى مشكلات تتعلق بتجمعات الأمطار وخلافه.

-استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع أى أزمة.

-ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بشكل ميدانى لمتابعة الموقف وإزالة أى عراقيل.

صيانة دورية للتأكد من سلامة أعمدة الأنارة

-التنسيق بين الإدارة المركزية للإنارة وشركات الكهرباء للتأكد من صيانة أعمدة الإنارة، وعدم وجود أسلاك مكشوفة تسبب ماسا كهربائيا.

-على المواطنين دور كبير فى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التى تشهد تجمعات مياه أمطار، وعدم السير أسفل العقارات وبجوار أعمدة الإنارة حفاظا على حياتهم.

-السماح لسيارات ومعدات الشفط بسهولة التحرك وعدم تعطيل الحركة المرورية أثناء التعامل مع مياه الأمطار أو السيول.

-متابعة أعمال تطهير مخرات السيل بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة الرى.

-رفع درجة الاستعداد بالجهات المرتبطة بالتعامل المباشر مع التقلبات الجوية.

-فى حالة سقوط أمطار على المواطنين ترشيد استهلاك مياه الشرب حتى تتمكن خطوط الصرف من استيعاب كميات المياه.

-على المدارس الاستعداد التام لأى تقلبات جوية واتخاذ كل إجراءات السلامة والحماية حفاظا على سلامة الطلاب.

-التنسيق المستمر بين جهات المحافظة من صرف صحى وحماية مدنية ونظافة وأحياء وغيرهم للتعامل السريع مع أى متغيرات أو أزمات.

-التشديد على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم من أى مخاطر.

-رفع أى تراكمات قمامة أولا بأول بالشوارع وتجريد الشوارع من الأتربة للحفاظ على أداء بالوعات الصرف.

-إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار على طريق الاوتوستراد، للتعامل مع أى أمطار بتلك المواقع ومنطقة المنصة.

-التنسيق مع مديريتي التضامن والشباب والرياضة لتوفير أماكن إيواء ومساعدات لأى حالات تتضرر من الأمطار.

-على المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مشكلات تنجم عن سوء الحالة الجوية حتى يتم التعامل الفورى معها.

-التواصل المستمر بين غرف عمليات المحافظة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمتابعة أى تطورات والتعامل معها.