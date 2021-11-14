مدينة ملوي بالمنيا تناقش سيناريوهات مواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة

طالب اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، القيادات التنفيذية ورؤساء القرى والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار المحتملة خلال موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوحدة المحلية للاستعداد لموسم الأمطار والسيول بحضور إكرام محمود، نائب رئيس مركز ملوي، ومدير عام الإدارة التعليمية ومديرى التضامن الاجتماعي بالمركز والمدينة ومديرى شبكة كهرباء المركز والمدينة ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير الإنارة، والتموين، ومسئول العمليات.

تطهير مخرات السيول تحسبًا للتقلبات الجوية

شدد «السايس» على وضع خطة عملية لمواجهة مخاطر السيول بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية، وعرض الخطط على هذه الجهات وتحديد مسؤولية كل جهة بالتنسيق بينهم، والمتابعة المستمرة لمخرات السيول، والتأكد من تطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه، مع اتخاذ كل التدابير وحشد كل الإمكانيات المتاحة، ووضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الكوارث تحسبا للتقلبات الجوية المتوقعة وسقوط الأمطار وذلك لسرعة مواجهة الأزمات والطوارئ.

ووجه «السايس» بالتنسيق الكامل بين كل القطاعات المعنية لوضع آلية محددة لمواجهة ظروف الطقس خلال فصل الشتاء ووضع الخطة الملائمة والتدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة السيول حال حدوثها.

ماكينات لتوليد الكهرباء بالمخابز تحسبًا لانقطاع التيار

وشدد على مدير الإدارة التموينية بالمرور على المخابز والتحقق من جودة المخابز والتنبيه بتوفير ماكينة توليد كهرباء لتوفير الخبز في حالة سوء الأحوال الجوية وقطع الكهرباء والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخبز وبيع السلع الغذائية وصيانة وتغيير الأعمدة المتهالكة وعوازل الأعمدة وصيانة الأسلاك في ظل سوء الأحوال الجوية وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.