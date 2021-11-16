الطرق والكباري: تشكيل 20 فرقة إنقاذ وطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن انتهاء الهيئة من وضع خطط عديدة وشاملة، للتعامل مع الأمطار والسيول، والتى من الممكن أن تحدث في العديد من مدن ومحافظات مصر، موضحا أن غرفة العمليات المركزية متصلة بجميع غرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة بجميع محافظات مصر، لمتابعة كل ما يستجد، للتدخل السريع حال حدوث أى معوقات بالطرق الرئيسية، جراء الأمطار والسيول.

مصطفي: جاهزون لموسم الأمطار والسيول

وقال «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة استعدت جيدا لموسم الأمطار والسيول، وأن جميع مخرات السيول على الطرق الرئيسية، تم صيانتها منذ ما يقرب من شهرين تقريبا، موضحا أنه تم تشكيل نحو ما يقرب من 20 فرقة إنقاذ وطوارئ، تكون مهمتها التدخل السريع، لحماية الطرق وشفط المياه وكسحها، لمنع إغلاق الطرق الرئيسية في العديد من المحافظات، جراء السيول والأمطار.

متابعة دورية مع الأرصاد الجوية لمعرفة مناطق حدوث الأمطار والسيول

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تقوم بمتابعة دورية مع الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس، والمناطق المتوقع حدوث بها الأمطار والسيول، للتدخل السريع، لمنع إغلاق الطرق الرئيسية، منوها إلى أن جميع معدات شفط وكسح المياه جاهزة تماما للتدخل في أى وقت، مؤكدا أن غرفة العمليات والأزمات بالهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لمتابعة التغيرات المناخية، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث السيول.

مصطفى: خطط طوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتجربة خطط طوارئ، لمواجهة الأمطار والسيول التى من الممكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول، قائلا: «وضعنا خططا عاجلة لمواجهة الأمطار والسيول في المحافظات».