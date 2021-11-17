تنافس بين Audi وBMW.. و«مكلارين» تحسم الجدل

انتشرت تقارير منذ فترة صادرة من مجلة Automobilwoche تفيد بأن شركتي Audi وBMW تتنافسان على شراء شركة مكلارين البريطانية.

ونشر موقع Automobilwoche تقريرا يوم الأحد الماضي يفيد بأن شركة BMW قدمت عرضاً لشراء شركة مكلارين البريطانية، وأنها مهتمة بسيارات مكلارين الخارقة الرياضية كما قال التقرير، ولم تذكر مصدر المعلومات الرئيسي.

وأوضح التقرير أن شركة BMW ستخاطب صندوق الثروة السيادية البحريني بصفته المسيطر على شركة مكلارين البريطانية العريقة، في بداية شهر ديسمبر.

وبعدها أعلنت شركة BMW في بيان رسمي أرسلته للموقع الذي نشر التقرير وهو Automobilwoche تكذِّب فيه ما نشره، حيث قال متحدث باسم BMW إن التقرير خاطئ.

أما عن شركة Audi، فقالت مجلة AutoCar البريطانية إن شركة Audi قدمت عرضاً لشراء شركة مكلارين وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق الثروة السيادي البحريني.

وعلقت شركة Audi على هذه التقارير التي نشرتها مجلة AutoCar بأنها منفتحة ومهتمة بتحسين علاقاتها مع مكلارين وتريد أن تتوصل معها على اتفاق، دون أن تحدد معنى كلامها بحسب تقرير المجلة.

وعلقت مكلارين أيضا على التقرير بأن مجلة AutoCar البريطانية خاطئة في تقريرها ولم نتلقَ أي عروض من الشركات سواء من BMW أو Audi.

ولكن نفت شركة مكلارين بشكل رسمي في تقرير صدر من لندن، تقريرًا عن شرائها من قبل Audi لكنها قالت إنها منفتحة على التعاون التكنولوجي «مع الشركاء والموردين المعنيين».

ووفقاً لـ«رويترز» فإن شركة Audi تريد الدخول في شراكة تعاون مع شركة مكلارين للاستفادة من خبراتها في الفورميلا1 لأن Audi تريد دخول سباقات الفورميلا1 خلال الفترة المقبلة، ولكنها تفتقر إلى الخبرة.