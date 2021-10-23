موصفات وأسعار «BMW 118».. أرخص سيارة للشركة في السوق المصري

يعتبر السوق المصري من أكبر الأسواق العالمية التي تشهد استثمارات كبيرة من جانب الشركات العالمية، سواء كانت أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، كما أنَّ شركات السيارات الأوروبية تحظى بجانب كبير من مبيعات السوق المصري، نظرًا لما تقدمه من قوة في الأداء واعتمادية وجودة عالية في الخامات المستخدمة في السيارة، فضلًا عن مواصفات الأمن والسلامة العالية التي تقدمها الشركات الأوروبية.

وتحظى شركة «BMW» الألمانية، بإعجاب عشاق السيارات في مصر من حيث السرعة والأداء، حيث تطرح العديد من السيارات في السوق من مختلف الفئات، سواء «SUV»، أو «سيدان»، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار سيارة أرخص سيارة من الشركة في السوق المصري، وفقاً لأسعار وكيلها في السوق.

أسعار «BMW 118» في السوق المصري

تصنّع السيارة وتجمع في ألمانيا، وتتوافر في السوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و650 ألف جنيه.

مواصفات «BMW 118» في السوق المصري

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 136 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/ متر.

- أقصى سرعة للسيارة 210 كم/ الساعة.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 8.7 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.1 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4329 مللم الطول، 1765 مللم العرض، 1440 مللم الارتفاع، 2690 مللم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 140 مللم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 360 لترًا.