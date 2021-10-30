أسعار سيارات BMW المستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 179 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، بالإضافة إلى العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف الفئات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد «BMW» المتوسطة من أكثر السيارات مبيعًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار BMW، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة، على النحو التالي:

أسعار BMW المستعملة بالسوق المصرية

ـ تتراوح أسعار بي ام دبليو 320 2006، بين 179 ألفًا و187 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 200,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 318 2009، بين 200 ألف و211 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 233,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 316 2011، بين 119 ألفًا و133 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 138,000 جنيه.

- تتراوح أسعار موديل 2009، بين 209 آلاف 219 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 233,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو X3 2007، بين 209 آلاف و224 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 242,000 جنيه.

أسعار بي ام دبليو 523 2006

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 523 2006، بين 209 آلاف و226 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 233,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو X1 2012، بين 245 ألفًا و262 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 295,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 316 2014، ببين 328 ألفًا و332 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 342,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 320 2016 بين 451 ألفًا و483 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 504,000 جنيه.

- تتراوح أسعار بي ام دبليو 318 2018، بين 456 ألفًا و486 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 508,000 جنيه.