وزير السياحة يشارك في افتتاح مهرجان الفنون الأفروصيني وملتقى «أولادنا»

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، في حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، والملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، وافتتحته الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وشاركت في الحفل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بكلمة مسجلة.

الدورة تتميز بالدمج بين ملتقى «أولادنا» والمهرجان «الأفروصيني»

وتتميز هذه الدورة، بأنها تقوم على فكرة الدمج بين الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، ومهرجان الفنون والفولكلور الأفروصيني، برئاسة سهير عبد القادر.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى 22 نوفمبر الجاري، الذي يتضمن العديد من الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية.

تقديم عرض مسرحي خلال الحفل وتكريم الرموز الإبداعية

وشهد الحفل تقديم عرض مسرحي غنائي، كما تم تكريم العديد من الرموز الإبداعية التي جسدت معاني التحدي والإصرار وهم: زين بولبوليا، من جنوب أفريقيا عن نجاحه الفني كرمز من رموز ذوي القدرات الخاصة، والفلسطينية حنين أبو غوش، عن دورها في نشر صورة إيجابية عن ذوي القدرات الخاصة، والسعودي عبد الله بانعمة، كرمز ناجح من رموز ذوي القدرات الخاصة ومبادرته «برنامج العمرة» لأولادنا وذويهم، ومركز الشارقة للخدمات الإنسانية، عن دوره في تنمية ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب الأستاذ منير غبور، عن دوره في إحياء رحلة العائلة المقدسة، والدكتور أحمد مرسي عن دوره في نشر وتوثيق التراث المصري، واسم الراحلة إيفلين بوريه عن مساهمتها في إحياء صناعة الفخار في قرية تونس بالفيوم.

ويشارك في الملتقى هذا العام 32 دولة من مختلف دول العالم من بينهم مصر، كما يُقام بالتعاون مع عدة وزارات، وهي: والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

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