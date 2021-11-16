وزير السياحة: 270 بعثة أثرية تعمل في مصر من 25 دولة

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، أحدث الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان، وشهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً، ما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وجذب أنظار العالم إلى مصر، منوهاً أن هناك 270 بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة تعمل في مصر من 25 دولة.

وألقى وزير السياحة والآثار، محاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لدارسي دورة الأكاديمية لزمالة كلية الحرب والدفاع، وذلك عن جهود وزارة السياحة والآثار في مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية ومشروعات ترميم الآثار وتطوير وبناء المتاحف، واسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية.

وجاء ذلك تلبية للدعوة التي قدمتها له الأكاديمية في إطار سلسلة لقاءات «نقل الخبرة»، التي تنظمها الأكاديمية للوزراء والسفراء وكبار رجال الدول مع مختلف الدارسين بالأكاديمية.

الحفاظ على التراث الحضاري

وبدأ العناني، كلمته؛ بتسليط الضوء على أهم ما شهده قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، وكذلك أبرز إنجازات الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها الحضاري، وما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات واكتشافات أثرية ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها.

وأوضح أن معظم هذه الاكتشافات تمت بأياد مصرية خالصة، ومن أهمها الكشف عن مقبرة النبيل خوي ومقبرة واحتي وورشة للتحنيط وأكثر من 100 تابوت ملون بمنطقة آثار سقارة، بالإضافة إلى خبيئة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، حصلت بعض الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة على أفضل 10 اكتشافات في العالم للعام، وفقاً للاستفتاء التي أجرته مجلة الآثار الأمريكية Archaeology Magasine.

استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج

كما أشار «العناني»، إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت الوزارة في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية من مختلف الدول منها 195 قطعة أثرية و 21660 عملة من إيطاليا عام 2018، وتابوت نجم عنه في 2019 من نيويورك بأمريكا، و440 قطعة من الإمارات في 2017 و500 قطعة من واشنطن عام 2021، و114 قطعة من فرنسا عام 2021.

وأوضح أنه تم أيضاً، ضبط بعض العملات الأثرية بالمنافذ المصرية والخاصة بدول أخرى، وتم تسليمها لسفراء هذه الدول في القاهرة، وهي السعودية واليمن والعراق والهند والصين.

كما تحدث عن معارض الآثار الخارجية المؤقتة ودورها في الترويج السياحي لمصر وخلق صخب إعلامي كبير، منها معرض آثار الملك توت عنخ أمون بأمريكا وفرنسا وإنجلترا من 2018: 2020، ومعرض ملوك الشمس بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ عام 2020، ومعرض الكنوز الذهبية للفراعنة بموناكو 2018، وتابوت أثري بمعرض اكسبو 2021.

كما أشار إلى أبرز الافتتاحات الأثرية التي تمت خلال الفترة الأخيرة على مستوى الجمهورية، منها متاحف ملوي والفن الإسلامي وكوم أوشيم وسوهاج ومطروح وطنطا وتل بسطا.

وأشار إلى افتتاح الرئيس لمتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق وسوهاج القومي، بالإضافة إلى افتتاح قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وجامع الأزهر، واستقبال الرئيس لموكب المومياوات الملكية وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، فضلا عن افتتاح رئيس الوزراء متحف للآثار في مدينة الغردقة، وافتتاحه لهرم زوسر.

ولفت وزير الآثار، إلى افتتاح مسجد الفتح الأثري في عابدين بالقاهرة، والمعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح متحفي للآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي، ومسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني، وافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بإسنا بمحافظة الأقصر، وافتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية.

وأوضح أنه تم تجديد قاعة يويا وتويا في المتحف المصري بالتحرير في ذكري تأسيس المتحف الـ 116، لافتاً إلى أن أمس الذي وافق 15 نوفمبر كان الذكرى الـ 119 لإنشاء المتحف.

الانتهاء من 80 مشروع ترميم للآثار

كما أشار إلى مشروعات الترميم وتأمين الآثار، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أكثر من 80 مشروع ترميم وتطوير وتأمين للآثار مثل الانتهاء من 4 مشاريع لخفض منسوب المياه الجوفية في كل من إدفو وكوم الشقافة وكوم أمبو وسوهاج.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة لتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف، وإتاحة هذه الخدمات لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها منها مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير منطقة أبيدوس في سوهاج، مشيراً إلى الاهتمام أيضاً الذي تشهده منطقة القاهرة التاريخية لتطويرها وافتتاحها.

ولفت إلى العمل على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية في معابد الأقصر والكرنك، وإضاءة معابد أبو سمبل والطريق المؤدي إليها، وإتاحة المواقع الأثرية جميعها لذوي الهمم.

وأشار إلى ترميم وتجميع وإقامة 8 مسلات بالمواقع الأثرية والميادين، وكذلك ترميم وتجميع وإقامة 3 تماثيل ضخمة بواجهة معبد الأقصر، وإقامة آثار صان الحجر والمتحف المكشوف لمسلة المطرية.

وأشار الوزير إلى افتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة في إطار مشروع تطوير وإحياء هذا المسار وهي موقع سمنود بمحافظة الغربية، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

كما تحدث عن المشروعات الجارية، منها قصر محمد على بشبرا، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل، كما أنه تم الانتهاء من أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «العناني» إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة لتنظيف وصيانة التماثيل بالميادين والمحافظات، وكذلك خطة الوزارة للعمل على رفع الوعي الأثري عن طريق تنظيم أنشطة وزيارات للأطفال في المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

احتفالية ضخمة للترويج للأقصر

وأكد وزير السياحة، أنه جار الآن العمل على تنظيم احتفالية ضخمة بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.

وفي ذات السياق، حرص الدكتور خالد العناني على تدوين كلمة بالكتيب الخاص بتدوينات الزائرين بالأكاديمية، أعرب خلالها عن فخره وتشرفه بالمشاركة اليوم في هذا اللقاء بالأكاديمية، والالتقاء بمثل هؤلاء الدراسين الذين لديهم شغف بالعلم والمعرفة.

كما قدم الشكر لقيادات الأكاديمية على هذه الدعوة، وعلى حسن وحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى الدور الكبير والريادي للأكاديمية في بناء رجال وسيدات مصر.

ومن جانبه، استهل اللواء أركان حرب أيمن نعيم مدير الأكاديمية كلمته بالترحيب بالوزير، مقدماً له الشكر والتقدير على تلبيته الدعوة للحضور اليوم، الذي يعكس تقدير وارتباط الوزير بالأكاديمية.

كما أشاد بالمجهودات التي يبذلها من خلال توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار للنهوض بهذا القطاع، مشيداً بقرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، الذي له كبير الأثر في التكامل بين القطاعين، وشهد القطاعان طفرة خلال الفترة السابقة، ويشهدان يومياً تطوراً كبيراً.

وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في نقل الخبرات واعتبارها فرصة تضيف لجميع الحاضرين، الكثير من المعرفة عن أنشطة وأعمال الوزارات، التي من بينها أنشطة وزارة السياحة والآثار، وإلقاء الضوء على أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي والأثري في مصر، وكذلك الخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بمجالي السياحة والآثار.

وأشار إلى أن الجميع يدرك أن السياحة تلعب دوراً هاماً فى اقتصايات الدول، وتحتل مكانة مرموقة واهتماماً عالمياً من الحكومات؛ فهي قاطرة التنمية للاقتصاد.

كما أشاد أيضاً بالحدث الحضاري التاريخي الخاص بالرحلة الذهبية لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، الذي تابعه العالم في إبريل الماضي.

وتحدث عن المتحف المصري الكبير الذي أوشك على الانتهاء، ويتم افتتاحه في حفل مهيب يحضره العديد من قادة ورؤساء العالم.

وقدم رئيس الأكاديمية للوزير، درع الأكاديمية؛ تقديراً لجهوده خلال الفترة الماضية.