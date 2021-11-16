«المفتى»: مصر عصيَّة على أى فتنة.. وسنتجاوز التحديات معاً

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن التلاحم والوحدة بين المصريين قائمة من قديم الزمان، وتحديداً منذ قدوم عمرو بن العاص، الذى أعاد بنيامين بطريرك الكنيسة المصرية بعد أن طرده الرومان.

وأضاف، خلال مشاركته أمس فى ندوة «الشباب وبناء الوعى بجامعة بنى سويف»، أن الفتوى منذ دخول الإسلام مصر مستقرة على الوحدة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وذلك على مر التاريخ.

مشيراً إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر كان صاحب دور مجتمعى كبير، وكانت له فتوى مهمة حول حماية الكنائس فى الإسلام.

وأوضح المفتى فى كلمته أن الوحدة بين أبناء الوطن الواحد ظهرت أيضاً فى دساتير مصر بداية من دستور ٢٣ الذى أكد أن المصريين أمام القانون سواء بلا أى تفرقة، ثم مع توالى الدساتير التى ترسخ هذا المعنى، وآخرها دستور ٢٠١٤، لافتاً إلى أن افتتاح الكاتدرائية والمسجد فى العاصمة الإدارية يعكس العبقرية المصرية فى التلاحم والوحدة بين المصريين جميعاً.

وتابع المفتى قائلاً إننا سنتجاوز كل التحديات معاً؛ لأن مصر والمصريين عصيَّة على أى فتنة، والرجوع إلى أهل الاختصاص ضرورة فى التعامل مع الأخبار والشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، موضحاً أن هناك قضايا يراد لها أن تنتشر وتُحدِث فتنة بين أفراد المجتمع، ويجب علينا أن ننتبه إلى مثل هذه المحاولات البائسة.