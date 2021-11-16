مفتي الجمهورية عن تحريم البعض الصلاة في مساجد الأضرحة: فقه غريب علينا

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة، إذ ذكر أن هناك فقه معين منتشر في المجتمع، وهو فقه غريب على العقلية الأزهرية، وهذا الفقه يخاف من قضية الشرك، والبعض يتمسك بحديث النبي عليه السلام: «لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، مؤكدا أن هذا الحديث لا ينطبق على أمة محمد، لأنها بعيدة عن الشرك بالله.

نحتاج لتصحيح المفاهيم ونرجع إلى الفهم الصحيح للنصوص الشرعية

وأضاف «علام»، ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن هذا الحديث نفهمه في ضوء أن السابقين سجدوا وعبدوا من في القبور، ولم يتجهوا لعبادة الله، لكن هذا الأمر مأمون في أمة محمد، لطمأنة الرسول الأمة بأنها لن تشرك بعده، ولم نجد على مر التاريخ، رجلا قال إنه يصلي للإمام الإمام الحسين مثلا، «قبر الرسول في المسجد النبوي ونحن نصلي بلا حرج، أين سيدنا أبو بكر الصديق، وهو بجوار سيدنا الرسول، نحن نحتاج لتصحيح المفاهيم ونرجع إلى الفهم الصحيح للنصوص الشرعية».

التوسع في إنشاء فروع للإفتاء بالمحافظات

من ناحية أخرى، أوضح مفتي الديار المصرية، أن هناك اتفاق مع محافظ الغربية، على إعطاء مساحة كبيرة، وفي موقع هام، بجانب محطة السكك الحديد في طنطا، من أجل إنشاء فرع لدار الإفتاء في المحافظة، إذ إن دار الإفتاء المصرية تستهدف أن تكون موجودة على الساحة في كل محافظات مصر، في القريب العاجل، كما تم الاتفاق مع محافظ مطروح، والآن ينشأ بالفعل الفرع هناك، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 135 متر ويبنى على طابقين وخلال شهر أو شهرين سيتم افتتاح الفرع.