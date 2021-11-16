إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدائري بالغردقة

أصيب 13 شخصا اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل «تريللا»، بطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

إصابة 13 شخصا في حادث بالغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر طبي لـ «الوطن»، أن الإصابات عبارة عن كسور وجروح وكدمات وترواحت بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وجاري عمل اللازم واستكمال العلاج.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث

وفي واقعة أخرى، لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل بطريق رأس غارب الزعفرانة، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

العثور على جثة مسن في شقة بالغردقة

وفي سياق مختلف، عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة متحللة لرجل يبلغ من العمر 61 عاما، داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.