تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة في أسبوعها السادس على التوالي منذ انطلاقها في التاسع من أكتوبر الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ أبرزها التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للمنشآت الجامعية، في حين كشفت الجامعات الحكومية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات 2021-2022، المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل بمختلف الجامعات، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية للفصل الدراسي الأول، المحددة بـ14 أسبوعا متتاليا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات

وفي إطار متابعة استعدادت مختلف الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كشف عدد من رؤساء الجامعات عن الجاهزية التامة لها، خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حضورها للطلاب الذين تلقوا تطعيمات فيروس كورونا، مؤكدين أن امتحانات الميدتيرم بالكليات انطلقت من الأسبوع الجاري، وهي بمثابة جزء رئيسي من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أو امتحانات نهاية العام.

وأكد رؤساء الجامعات، أن الدراسة بالفصل الدراسي الأول مستمرة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 3 فبراير

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، بما فيه موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، موضحا أن العام الدراسي بدأ يوم السبت 9 أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا؛ لينتهي 13 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات نهاية التيرم الأول 15 يناير، ومن المقرر انتهائها 3 فبراير 2022.

وتابع أن إجازة منتصف العام الدراسي، تبدأ اعتبارًا من السبت 5 فبراير المقبل، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022.