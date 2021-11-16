تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث يجري حالياً الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها والتدريب بشكل جيد على كيفية فهم مخرجات التعلم.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 15 يناير

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 20221، على أن تبدأ إجازة نصف العام اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، أي لمدة أسبوعين، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

امتحانات صفوف النقل تعتمد على الفهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولا تقيس الحفظ والتلقين، مؤكدة أنها وفرت مجموعة من المنصات التعليمية التي تدرب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، موضحة أن الامتحانات ستعقد بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن المنصات التي يمكن أن يستفيد منها الطلاب هي منصة حصص مصر التعليمية ومنصة بنك المعرفة المصري ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم وقناة مدرستنا التعليمية، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى الجمهورية، ووسط إجراءات وقائية مشددة.

«شوقي»: نعمل على تطوير المقررات الدراسية لتنمية مهارات جديدة لدى الطلاب

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، ستعتمد على الفهم وتعقد في لجان مؤمنة جيداً، ويراعى خلالها الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المقررات الدراسية لتنمية مهارات جديدة لدى الطلاب.